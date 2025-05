Estilista carioca, Patrícia Vieira renova trajetória sem perder a essência

Destaque da coluna de Moda na Revista CARAS, Patrícia Vieira usa o couro, pilar de sua marca, para transformar material em linguagem

A estilista carioca Patrícia Viera consolida-se como um raro caso de continuidade na moda brasileira. Com mais de duas décadas de trajetória, a marca, que desfila regularmente na SPFW e mantém presença em mercados internacionais, equilibra expansão comercial e coerência criativa.

Seu mais recente desfile, na Casa Higienópolis, reafirmou esse paradoxo: como renovar sem perder a sua essência? A resposta está no principal pilar da marca: o couro, matéria-prima que a estilista transforma em linguagem.

Na coleção, o material aparece em versões bastante contrastantes. Silhuetas minimalistas em cores tradicionais coexistem com peças mais elaboradas em tons metálicos e texturas sobressalentes. Processos artesanais, como o corte richelieu, desenvolvido com o artista cearense Jardel Moura, e até as medidas sustentáveis de reaproveitamento, como o uso de resíduos têxteis para a formação do mosaico tão presente no trabalho da estilista, formam a alquimia que une a competência industrial e o resgate do feito à mão.

As peças, embora diversas, compartilham um mesmo propósito: dialogar com a pluralidade feminina. Aqui, o couro —muitas vezes associado à rigidez— ganha mais movimento em vestidos longos, nas mangas abalonadas, saias de shape aberto e nos sobretudos de caimento suave, provando que a técnica pode atenuar até os materiais mais estruturados.

A expertise não faz a estilista ancorar em seu próprio repertório. Ainda que seja um design reconhecível, Viera soma elementos a cada temporada que trazem frescor à marca. Ela prova que moda atemporal e trajetória sólida não são sinônimos de imobilismo.

Nascida no Rio de Janeiro, a estilista carioca Patrícia Vieira fundou sua marca homônima em 1998. Carregando a influência da renomada estilista Sally Mee, a grife tem como especialidade a criação de roupas femininas em couro.

