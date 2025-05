Estilista brilha na SPFW com desfile potente e moda feita de arte e propósito

Estilista Leandro Castro destacou peças surpreendes na Semana de Moda de São Paulo

O estilista Leandro Castro foi uma estreia mais do que bem-vinda na semana de moda de São Paulo. Vindo da Casa de Criadores, ele tem uma vivência muito rica na moda, não só na parte teórica – o estilista faz parte do corpo docente da área de moda do SENAC, é especialista em gestão de projetos e estética e negócios da moda, mestre em engenharia e gestão de inovação e produz uma vasta pesquisa sobre as possibilidades têxteis a partir de descartes – mas também no quesito estético. De uma necessidade, nasceu o principal segmento da sua linha de atuação.

Natural da periferia de São Paulo e bolsista de uma das maiores faculdades de moda do País, Leandro começou a usar resíduos têxteis para produzir trabalhos do curso. Disso, o estilista criou uma narrativa. Tendo a sustentabilidade como seu pilar principal de atuação, Leandro chamava a atenção na Casa de Criadores com seu design inovador e ousado, produzido a partir de matéria-prima de descarte.

Seu trabalho é muito focado no estudo das formas e inspirado em manifestações artísticas, especialmente as de vanguarda. A coleção que marca a estreia na SPFW ganhou o nome de Linhas e teve como referência a publicação Ponto e Linha Sobre Plano, de Kandinsky (1866–1944).

A obra traz o ponto e a linha como instrumentos de partida e de movimento, conectando-os com nossas emoções. Formas e volumes se fundem na passarela de Castro, que trouxe um olhar contemporâneo para a alfaiataria, com toques rústicos e imperfeições propositais que mostram sua linguagem visual e enaltecem as linhas que serviram de base para a coleção.