Duda Rubert vive experiência de Gisele Bündchen na New York Fashion Week: 'É muito complicado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Duda Rubert conta que modelo tentou sabotar seu desfile na New York Fashion Week

Duda Rubert (19) foi um dos destaques da New York Fashion Week 2025, evento de moda que mostrou as principais novidades para outono/inverno de 2026. Diversos nomes internacionais abrilhantaram as passarelas, o que inclui a brasileira.

Nesta semana, a influenciadora digital desembarcou no Brasil com as oportunidades. Em entrevista à CARAS Brasil, ela conta como foi a experiência nos Estados Unidos, desejo de fazer novelas e perrengues da semana de moda.

"Eu fiquei bem grata pela oportunidade, pela confiança no meu trabalho. Quando eu recebi a notícia, fiquei muito feliz. E chegando lá ainda, ela [Giannina Azar] pediu que eu escolhesse entre alguns dos vestidos. Era um mais lindo que o outro, cada detalhe, cada pedra, não sei nem explicar. E eu escolhi o que eu achei que tinha mais a ver comigo e ele é simplesmente impecável", conta ela, que desfilou para estilista que já vestiu Britney Spears (43).

Os dias em Nova York foram de realizações para a estrela. No entanto, em tudo são flores. Rubert enfrentou perrengues com outras modelos nos bastidores de um dos desfiles em que participou. A educação herdada dos pais a fez ter uma atitude feliz.

"Eu acho que a única coisa que aconteceu foi um dos desfiles que meu vestido tava muito comprido porque meu salto não era tão alto, então eu pedi por um pin e uma das modelos virou pra mim fingindo que era da produção, falando que eles não tinham pin, que era pra eu me virar, que se eu tropeçasse o problema era meu e me humilhando ainda por eu ser mais baixa que as outras, me desencorajando a desfilar, sabe? Quando a Gisele Bündchen falou sobre esse mundo que realmente é muito complicado, que já colocaram até caco de vidro no salto dela antes do desfile, é muito real mesmo", diz.

Sua passagem no País liderado por Donald Trump (78) foi de foco total nos desfies. "Dessa vez eu turistei bem pouco porque tava tudo muito corrido, foquei bastante nos desfiles, mas o tempo que eu tive livre eu fui com meus amigos patinar no gelo, passei pela Times Square, tirei umas fotos na ponte de Brooklyn também. E eu adoro essa parte de turistar, mas como eu fiquei pouco tempo não consegui fazer muito", revela a famosa.

