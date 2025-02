Criações da estilista Maria Grazia Chiuri ganham atmosfera de inocência

Maria Grazia Chiuri se inspirou em Yves Saint Laurent para criar a coleção de alta-costura desta temporada

Com apenas 21 anos, o quase desconhecido estilista argelino Yves Saint Laurent (1936–2008) assumiu a direção criativa da Dior após o repentino falecimento de seu fundador, em 1957. No ano seguinte, Saint Laurent viria apresentar sua primeira coleção para a maison. Batizada de trapeze, a silhueta acinturada e ultrafeminina que antes era tão familiar ao trabalho de Chistian Dior (1905-1957), deu lugar a um design mais moderno, estruturado e que viria a cravar o nome de Saint Laurent na história da moda.

E foi justamente a visão de Saint Laurent para a Dior que criou o cenário ideal para que a estilista Maria Grazia Chiuri (60) guiasse a coleção de alta-costura desta temporada. Com dinâmica minimalista e pautada na excelência dos detalhes, desta vez, Chiuri apresentou criações mais ousadas, marcadas pela forte riqueza de texturas e de estruturas arquitetônicas colocadas na região do quadril e que nos remetem a algo lúdico e bucólico.

O estado infantil, inclusive, foi a inspiração de Maria Grazia, que faz a referência a partir da silhueta trapézio proposta por Saint Laurent e também na obra da artista norteamericana Dorothea Tanning (1910-2012), que, por vezes, usava desse caminho lúdico para embasar seu trabalho de cunho urrealista.

A pintura Eine Kleine Nachtmusik, que retrata um girassol gigante e duas pré-adolescentes com roupas e cabelos rebeldes, guia as referências de Maria Grazia em looks repletos de pontas soltas e aspecto inacabado que trazem essa atmosfera da liberdade encontrada na inocência típica da infância às suas criações.

Rendas, babados e flores coexistem com comprimentos diminutos, sandálias gladiadores, hot pants e alfaiataria rigorosa, que trazem as inspirações da estilista para a vida adulta. Chiuri se volta

para elementos que não fazem parte de sua linguagem criativa, mas que são essenciais nos sonhos tão pertinentes à alta-costura.

