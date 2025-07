Com Camila Queiroz em desfile, Charth apresenta nova coleção e reinterpreta mitologia grega

Apresentando a coleção Phases, a grife brasileira Charth explora a dualidade entre estrutura e movimento; Camila Queiroz abriu e encerrou desfile

A Charth elegeu um salão neoclássico como cenário para apresentar Phases, coleção de verão 2026 que reinterpreta a mitologia grega por meio das figuras de Selene, deusa da Lua, e Éos, deusa do amanhecer.

Sob direção criativa de Nastácia Schacht (32), a proposta explorou toda a dualidade entre estrutura e

movimento, como nós podemos observar em peças como blazers esculturais, vestidos com fendas, decotes e até recortes assimétricos e texturas drapeadas que simulavam esculturas em ação.

A cartela de cores seguiu uma paleta minimalista de beges, brancos, tons açucarados e suaves. Pretos e terrosos escuros pontuais trouxeram o toque cosmopolita que a marca abraça. Já os detalhes de cunho mais surrealista aparecem em adornos, acessórios e botões de motivos mitológicos e ainda fazem o papel de elementos narrativos, o que se coaduna com o tema e com a identidade da marca, que ora se apresenta sem ruídos, ora acolhe o maximalismo.

A abertura e o encerramento da apresentação com a modelo e atriz Camila Queiroz (31), primeiro em um longo claro com detalhes em dourado de atmosfera boho e depois em um vestido preto e recortado de apelo mais sensual, reforça a ideia de ciclos, o tema central da coleção.

A Charth manteve sua expertise em peças que possuem uma grande procura no agora, brincando com estruturas opostas e trazendo os recursos de movimento, como as franjas, os cortes assimétricos, os bordados, as pedrarias tridimensionais, as caudas longas etc.

A ousadia ficou por conta dos acessórios, que vieram como pontos focais importantes dos looks. Cintos, bolsas e até tops representavam de maneira literal as referências da coleção e imprimiram robustez ao ar mais romântico das roupas. Phases confirmou toda a habilidade da Charth em trabalhar silhuetas e estilos diversos, mas deixa aberto como pretende evoluir sua linguagem além do já conhecido.

