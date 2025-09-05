Alta-costura de estilista homenageia divas de Hollywood com luxo e resiliência

Inspirado em Katharine Hepburn e no cinema clássico e Hollywood, estilista libanês celebra a elegância atemporal.
Em sua coleção de alta-costura, o estilista Zuhair Murad (54) resgatou o esplendor cinematográfico da Hollywood dos anos 1940 e 1950, inspirando-se em ícones como Katharine Hepburn (1907-2003) e as suas personagens de força e elegância atemporal. A referência traduziu-se em silhuetas marcantes, com ombros amplos e estruturados que conferiam poder a vestidos fluidos e capas leves, criando um contraste entre a rigidez arquitetônica e a delicadeza dos tecidos.
Percebe-se a influência dos anos 1980 na coleção, especialmente nos bordados imponentes, na proeminência dos ombros e nos vestidos inspirados por blazers com ângulos definidos. A paleta metalizada e o brilho, recursos tão presentes no trabalho de Murad, aqui se tornam um desdobramento direto de suas referências. Afinal, essa época, em específico de Hollywood é conhecida como Golden Age, portanto, o dourado aqui carrega mais significado do que um simples adorno.
Bordados dourados e paetês simbolizam o glamour do período em seu conceito mais puro. Para retratar as inspirações com mais verdade, o estilista adiciona ao seu repertório a pele fake. Pela primeira vez, Murad aplica o material em uma coleção e aqui ele foi visto em estolas, xales e golas de casacos, que tornavam o glamour mais palpável.
Em meio a desafios logísticos causados por tensões geopolíticas em sua região, Murad seguiu adiante, resultando em uma coleção que celebra resistência e esperança. Mais do que vestes, estas são narrativas sobre a força feminina e o jogo entre estrutura e fluidez trabalhado aqui de forma tão evidente que representa essa resiliência.
LEIA TAMBÉM:Estilistas holandeses exploram dualidade entre volume e despojamento em nova coleção
Alta-costura viva
Iris Van Herpen apresenta vestido feito com 125 milhões de algas vivas; veja imagens
|Aos 51 anos, Solange Almeida exibe o corpaço sarado e relembra bariátrica
|Confira 5 doramas disponíveis na Netflix para maratonar no final de semana - CARAS Indica
|Maíra Cardi cancela renovação de votos na Grécia e explica decisão: 'Não tinha como'
|Zizi Possi revela problema de saúde que a afastou dos palcos
|Cacau Protásio conta motivo de término de relacionamento
|Angélica fala sobre filho mais velho morar no exterior
|Famosos marcam presença na abertura da 36ª Bienal de São Paulo
|Landman: nova temporada de série com Billy Bob Thornton já tem data de estreia
|Foto de Vini Jr. reforça rumores de affair com Virginia Fonseca na Espanha
|Alta-costura de estilista homenageia divas de Hollywood com luxo e resiliência