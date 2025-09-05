CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Moda
  2. Alta-costura de estilista homenageia divas de Hollywood com luxo e resiliência
Moda / NOVA COLEÇÃO

Alta-costura de estilista homenageia divas de Hollywood com luxo e resiliência

Inspirado em Katharine Hepburn e no cinema clássico e Hollywood, estilista libanês celebra a elegância atemporal.

Paula Martins
por Paula Martins

Publicado em 05/09/2025, às 17h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Estilista Zuhair Murad exibe nova coleção - Foto: Getty Images
Estilista Zuhair Murad exibe nova coleção - Foto: Getty Images

Em sua coleção de alta-costura, o estilista Zuhair Murad (54) resgatou o esplendor cinematográfico da Hollywood dos anos 1940 e 1950, inspirando-se em ícones como Katharine Hepburn (1907-2003) e as suas personagens de força e elegância atemporal. A referência traduziu-se em silhuetas marcantes, com ombros amplos e estruturados que conferiam poder a vestidos fluidos e capas leves, criando um contraste entre a rigidez arquitetônica e a delicadeza dos tecidos.

Percebe-se a influência dos anos 1980 na coleção, especialmente nos bordados imponentes, na proeminência dos ombros e nos vestidos inspirados por blazers com ângulos definidos. A paleta metalizada e o brilho, recursos tão presentes no trabalho de Murad, aqui se tornam um desdobramento direto de suas referências. Afinal, essa época, em específico de Hollywood é conhecida como Golden Age, portanto, o dourado aqui carrega mais significado do que um simples adorno.

Bordados dourados e paetês simbolizam o glamour do período em seu conceito mais puro. Para retratar as inspirações com mais verdade, o estilista adiciona ao seu repertório a pele fake. Pela primeira vez, Murad aplica o material em uma coleção e aqui ele foi visto em estolas, xales e golas de casacos, que tornavam o glamour mais palpável.

Nova coleção de Zuhair Murad traz luxo - Foto: Getty Images
Nova coleção de Zuhair Murad traz luxo - Foto: Getty Images
Nova coleção de Zuhair Murad traz luxo - Foto: Getty Images
Nova coleção de Zuhair Murad traz luxo - Foto: Getty Images
Nova coleção de Zuhair Murad traz luxo - Foto: Getty Images

Em meio a desafios logísticos causados por tensões geopolíticas em sua região, Murad seguiu adiante, resultando em uma coleção que celebra resistência e esperança. Mais do que vestes, estas são narrativas sobre a força feminina e o jogo entre estrutura e fluidez trabalhado aqui de forma tão evidente que representa essa resiliência.

LEIA TAMBÉM:Estilistas holandeses exploram dualidade entre volume e despojamento em nova coleção

Paula Martins

Jornalista, estilista e consultora de moda, Paula Martins traduz, em forma de conteúdo relevante, tudo o que acontece nas passarelas e nos mais influentes eventos de moda e lifestyle do mundo.

Leia também

COLUNA MODA

Desfile da nova coleção de Viktor & Rolf - Foto: Getty Images

Estilistas holandeses exploram dualidade entre volume e despojamento em nova coleção

MUITO AMOR ENVOLVIDO!

Rahul Mishra confirmou seu lugar como contador de histórias - Foto: Getty Images

Designer transcende a moda para tecer uma narrativa filosófica sobre o amor

Alta-costura viva

Iris Van Herpen - Reprodução/Getty Images

Iris Van Herpen apresenta vestido feito com 125 milhões de algas vivas; veja imagens

COLUNA

Imagens do desfile da nova coleção de Giorgio Armani - Foto: Getty Images

Giorgio Armani equilibra tradição e inovação em nova coleção; confira fotos

REVISTA

Pedro Andrade e Paula Kim apresentam um luxo radicalmente contemporâneo na Fashion Week de Paris - Fotos: Getty Images

Talento brasileiro brilha em Paris com estreia histórica na semana de moda masculina

INSPIRAÇÃO!

João Lucas foi inspiração para roupas feitas por Sasha Meneghel - Foto: Reprodução/Instagram

João Lucas confessa ter sido muso inspirador para Sasha Meneghel: ‘Privilégio’

Últimas notícias

Solange AlmeidaAos 51 anos, Solange Almeida exibe o corpaço sarado e relembra bariátrica
Os doramas são produções asiáticas que conquistaram o mundo do streaming nos últimos anosConfira 5 doramas disponíveis na Netflix para maratonar no final de semana - CARAS Indica
Maíra Cardi cancela renovação de votosMaíra Cardi cancela renovação de votos na Grécia e explica decisão: 'Não tinha como'
Zizi PossiZizi Possi revela problema de saúde que a afastou dos palcos
Cacau ProtásioCacau Protásio conta motivo de término de relacionamento
Angélica e Joaquim HuckAngélica fala sobre filho mais velho morar no exterior
Astrid Fontenelle, Margareth Menezes e Zeca CamargoFamosos marcam presença na abertura da 36ª Bienal de São Paulo
Paramount+ lança o teaser oficial da segunda temporada de LANDMANLandman: nova temporada de série com Billy Bob Thornton já tem data de estreia
Virginia e Vini JrFoto de Vini Jr. reforça rumores de affair com Virginia Fonseca na Espanha
Estilista Zuhair Murad exibe nova coleçãoAlta-costura de estilista homenageia divas de Hollywood com luxo e resiliência
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade