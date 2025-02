Alessandro Michele cria coleção para causar vertigens: 'Memórias visuais e simbólicas'

Estilista cria coleção marcada por memórias visuais que impactam o público

A estreia do estilista italiano Alessandro Michele (52) à frente da alta-costura da Valentino certamente foi um dos eventos mais esperados da temporada. Afinal, pela primeira vez, nós veríamos a interpretação do estilista sobre o elemento couture em uma casa historicamente dedicada e reconhecida por sua excelência nesse segmento.

Batizada de Vertigineux, a coleção e toda a atmosfera da apresentação foram pensadas realmente para causar vertigens. Exatamente o que Michele sentiu na primeira vez que visitou o ateliê da marca em Roma, na Itália, e teve acesso ao seu riquíssimo arquivo, segundo mencionou. Essa sensação de deslumbramento acompanhada de uma espécie de arrebatamento que ocorre quando nos deparamos com algo tão vasto, histórico e elaborado, exatamente como uma coleção de alta-costura deve ser.

O cenário do desfile, todo preto, tinha um telão que mostrava o número de cada uma das peças (tal qual se fazia nos primórdios da alta-costura) e também as principais referências de sua produção, tanto técnicas quanto inspiracionais. Sendo um fã inveterado por cultura e por referências muito plurais, esta foi uma forma de Michele trazer os holofotes para os habilidosos artesãos da Casa Valentino e também para suas próprias obsessões no que diz respeito ao seu processo de criação.

O estilista continua se enveredando pelos arquivos da marca e tendo o passado como uma de suas principais narrativas. Nós vemos muitas reinterpretações de peças da Valentino dos anos 1960, 1970 e 1980 com o styling caótico e as adições ousadas que são a base do trabalho de Michele. Tudo aqui é superlativo.

São inúmeras referências, além de quilômetros de matérias-primas e muitas horas de trabalhos manuais que se transformam em peças de alto valor artístico, simbólico e afetivo, muito mais do que vestidos bonitos.

“Cada vestido não é apenas um objeto, é antes de tudo o nó de uma rede significante: uma cartografia viva que guarda vestígios de memórias visuais e simbólicas”, escreveu Michele nas notas da apresentação.

VEJA OUTRAS NOTÍCIAS NO INSTAGRAM DA CARAS BRASIL

LEIA TAMBÉM: Patrícia Poeta vive plenitude e realiza sonho no carnaval: 'Tudo na hora certa'