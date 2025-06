Valentina Sampaio avalia trajetória: 'Cada sucesso pessoal é um passo adiante para todos'

Primeira modelo trans a desfilar pela Victoria's Secret, Valentina Sampaio deixa mensagem para o Mês do Orgulho LGBT em entrevista à CARAS Brasil

"Cada primeira vez é preciosa. Como comunidade, cada sucesso pessoal é um passo adiante para todos". A frase é da modelo Valentina Sampaio (28), que aproveita o Mês do Orgulho LGBT para avaliar sua trajetória e deixar uma mensagem especial para a comunidade que a acompanha.

Com grandes marcos na carreira, Valentina Sampaio já trabalhou para diversas grifes internacionais, estampou revistas importantes de moda e, mais recentemente, foi a primeira modelo trans a desfilar para a Victoria Secret's. Apesar das conquistas, ela sabe que é só o começo.

"Honro os desafios daqueles que vieram antes de mim e que, diretamente ou indiretamente, tornaram possível onde estou hoje. Estou comprometida em continuar crescendo e ultrapassando limites para que eu possa, de alguma forma, pavimentar o caminho para outras. Estamos aqui, sempre estivemos aqui e sempre estaremos", afirma, em entrevista à CARAS Brasil.

A modelo aproveita para reforçar a importância do mês e do Dia Internacional do Orgulho LGBT, celebrado no sábado, 28. Ela ressalta que todos os membros da comunidade devem ter acesso aos direitos humanos básicos, oportunidades dignas e a amar e ser amado. "Não importa quem você é ou de onde você vem. Orgulhe-se!".

Nascida Aquiraz, no Ceará, Valentina Sampaio é modelo e atriz. Com mais de 400 mil seguidores em seu perfil do Instagram, ela ficou conhecida ao ser a primeira mulher transgênero capa da revista Vogue, capa da Vogue Brasil, e também pelo destaque na Vogue Alemanha. Abaixo, ela dá mais detalhes do momento de sua carreira e reforça a importância da visibilidade trans. Leia trechos editados da conversa.

Você tem grandes marcos na carreira, como estar na capa da Vogue e desfilar para a Victoria Secret's! Como é ver sua trajetória até aqui?

Sou muito grata a Deus e a todas as pessoas que me ajudaram em minha jornada até aqui. Honro os desafios daqueles que vieram antes de mim e que, diretamente ou indiretamente, tornaram possível onde estou hoje. Estou comprometida em continuar crescendo e ultrapassando limites para que eu possa, de alguma forma, pavimentar o caminho para outras. Estamos aqui, sempre estivemos aqui e sempre estaremos. Cada primeira vez é preciosa porque é um passo à frente não só para mim, mas para toda a comunidade trans. Como comunidade, cada sucesso pessoal é um passo adiante para todos.

Qual a importância de ocupar esses lugares no mundo da moda?

É importante porque somos envergonhadas, espancadas e mortas todos os dias. Em geral, a maioria das pessoas trans é rejeitada por suas famílias e pela sociedade ainda na infância. Isso significa menos chances de educação formal e, portanto, ainda menos acesso a oportunidades profissionais e, acesso limitado a uma vida digna da qual possamos nos orgulhar. Também acho extremamente importante compartilhar marcos e vitórias positivas. Se algo que eu diga ou faça poder plantar uma semente de amor, aceitação ou esperança em outra pessoa, mesmo que seja por pouco que seja, então usei minha plataforma para o bem de todas as pessoas.

Diversos locais já se referiram a você como 'a nova Gisele Bündchen'! Esse elogio vem com alguma responsabilidade?

Tento não me sentir pressionada. Apenas tento fazer o que posso para viver e trabalhar de uma forma que promova a compaixão e o respeito pelas pessoas trans. A realidade que pessoas trans enfrentam diariamente ao redor do mundo é pesada e desafiadora. Todo apoio à comunidade trans contribui para a possibilidade de uma existência mais segura e digna para pessoas trans em todos os lugares.

Qual mensagem você deixa para a comunidade LGBTQIAPN+ neste Mês do Orgulho?

Tenha sempre orgulho de ser você mesmo. Todos os humanos são especiais. Todos nós merecemos amar e ser amados. Todos nós merecemos acesso aos direitos humanos básicos e oportunidades dignas. Não importa quem você é ou de onde você vem. Orgulhe-se!

