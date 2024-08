União de Roberto Oliveira e Rubia agita litoral norte de São Paulo

O litoral norte de São Paulo foi o cenário da união de RobertoOliveira e Rubia. A cerimônia intimista aconteceu à beira-mar. Depois de três anos juntos, eles oficializaram seu relacionamento em uma celebração. “Queríamos algo leve e especial, tivemos uma cerimônia única e marcante”, revelou a noiva, que brilhou com um vestido Charles Hermann. A maquiagem leve e o cabelo preso complementaram seu visual com um toque de sofisticação.



O momento mais tocante da cerimônia foi quando o pai de Rubia a conduziu até o altar, um gesto que trouxe uma emoção ainda mais profunda. Os noivos trocaram votos e receberam felicitações de seus padrinhos. Entre os discursos, destacou-se o do Arthur Rasqueri, que emocionou a todos com seu depoimento sincero e afetuoso.

“O que eu mais queria para a nossa cerimônia era ter ao nosso lado as pessoas que realmente fazem sentido neste momento tão especial, nesta nova fase das nossas vidas. Reunir meus amigos mais próximos e meus familiares, e poder compartilhar com eles cada detalhe desse dia, era algo muito importante para mim. E hoje, vendo todos aqui, posso dizer que foi tudo perfeito”, afirmou Roberto.



Com uma cerimônia tão especial e cheia de personalidade, o casamento certamente será lembrado como um dos eventos mais marcantes do ano.