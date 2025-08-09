CARAS Brasil
  2. Zé Felipe tem reencontro emocionante com os filhos após dias separados
Kids / Amor!

Zé Felipe tem reencontro emocionante com os filhos após dias separados

Após ficar dias sem ver os filhos, que estavam viajando com Virginia em Dubai, Zé Felipe tem reencontro emocionante com os pequenos; veja

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 09/08/2025, às 08h35

Zé Felipe tem reencontro com os filhos
Zé Felipe tem reencontro com os filhos - Reprodução/Instagram

O cantor Zé Felipe teve um reencontro emocionante com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, na noite desta sexta-feira, 08. Após ficar alguns dias longe dos herdeiros, que estavam em Dubai com Virginia Fonseca, o artista pode matar a saudade.

Em seus stories na rede social, o famoso compartilhou vídeos do momento em que recebeu os pequenos e suas babás em sua mansão em Goiânia. "Esperando agora as Marias e o José chegar, morrendo de saudade", desabafou ele minutos antes de abraçar os filhos.

Ainda nos últimos dias, Zé Felipe comoveu ao mostrar uma mensagem que recebeu de Maria Flor dizendo que estava com saudade dele e perguntando onde ele estaria.

Separado desde o dia 27 de maio de Virginia Fonseca, o cantor teria aberto um processo conta a ex-mulher na justiça após a oficialização do divórcio.

Zé Felipe reencontra Maria Alice
Zé Felipe reencontra Maria Alice - Foto: Reprodução/Instagram
Zé Felipe reencontra José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram
Zé Felipe reencontra José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram
Zé Felipe reencontra Maria Flor - Foto: Reprodução/Instagram
Zé Felipe reencontra Maria Flor - Foto: Reprodução/Instagram

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Maria Alicemaria florZé FelipeJosé Leonardofilhos zé felipe
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  Zé Felipe Zé Felipe   

