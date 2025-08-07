Zé Felipe se emociona ao receber recado da filha: 'Coração apertado'

No Brasil, Zé Felipe se emociona ao receber áudio de Maria Flor, que está em Dubai com Virginia, perguntando onde ele está; veja
O cantor Zé Felipe compartilhou um momento emocionante com a filha do meio, Maria Flor, de quase três anos, que está viajando com a mãe e os irmãos em Dubai. Nesta quinta-feira, 07, o artista mostrou uma conversa com a herdeira pelo celular e mostrou como está sentindo falta das crianças.
Pela babá, a pequena enviou um áudio dizendo que está com saudade do pai e perguntou onde ele estaria. Maria Flor está viajando com Virginia Fonseca há alguns dias. Zé Felipe então reagiu ao receber o recado fofo da mennina.
"Coração fica apertado demais", desabafou o filho de Poliana Rocha e Leonardo ao receber a mensagem sincera da garota.
Separado desde o dia 27 de maio de Virginia Fonseca, o cantor teria aberto um processo conta a ex-mulher na justiça após a oficialização do divórcio.
Ver essa foto no Instagram
O divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe já foi finalizado. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois já chegaram a um acordo e o processo foi finalizado na Justiça de Goiás. Conheça os detalhes:
O divórcio foi finalizado em apenas 3 semanas e de forma amigável. Com a separação no papel, Virginia volta a usar o seu nome de solteira, que é: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.
Os dois eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Com isso, o processo de divisão do patrimônio ainda segue em aberto porque envolve mais detalhes. Assim, eles ainda vão discutir como será a divisão dos bens, que segue pendente no divórcio deles.
Até o momento, eles apenas definiriam a guarda dos filhos. A guarda dos 3 filhos do casal será compartilhada entre o pai e a mãe, com residência fixa das crianças sendo a casa de Virginia. Zé poderá visitar os filhos com frequência e pode buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.
Inclusive, Zé Felipe pagará a pensão alimentícia de R$ 20 mil para cada filho - sendo o total de R$ 60 mil por mês.
Relacionamento com Virginia Fonseca:Começou em junho de 2020; casaram-se em 26 de março de 2021 .
Filhos:Pai de Maria Alice (nascida em 30 de maio de 2021), Maria Flor (nascida em 22 de outubro de 2022) e José Leonardo (nascido em 8 de setembro de 2024) .
Separação:Anunciaram o divórcio em maio de 2025 após cinco anos de relacionamento
Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.
Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.
Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.
Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.
|Marcelo Argenta sobre retorno de Lauro em Êta Mundo Melhor: 'Mais evidência'
|Gaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'
|Atriz de Grey’s Anatomy relata susto ao descobrir doença autoimune
|Gabi Prado surge aos prantos após postar foto do filho por engano e faz apelo: 'Por favor'
|Faustão é internado e João Silva cancela festa, diz jornal do SBT
|Nova namorada do ex-marido de Preta Gil: Saiba quem é a eleita
|Bruna Biancardi se derrete com fotos do passaporte da filha caçula, Mel
|5 atrações imperdíveis para visitar em Olímpia, no interior de São Paulo
|Zé Felipe se emociona ao receber recado da filha: 'Coração apertado'
|Gabriely Miranda revela proibição em seu casamento com Endrick: 'Todos'