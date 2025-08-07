Zé Felipe se emociona ao receber recado da filha: 'Coração apertado'

No Brasil, Zé Felipe se emociona ao receber áudio de Maria Flor, que está em Dubai com Virginia, perguntando onde ele está; veja

O cantor Zé Felipe compartilhou um momento emocionante com a filha do meio, Maria Flor, de quase três anos, que está viajando com a mãe e os irmãos em Dubai. Nesta quinta-feira, 07, o artista mostrou uma conversa com a herdeira pelo celular e mostrou como está sentindo falta das crianças.

Pela babá, a pequena enviou um áudio dizendo que está com saudade do pai e perguntou onde ele estaria. Maria Flor está viajando com Virginia Fonseca há alguns dias. Zé Felipe então reagiu ao receber o recado fofo da mennina.

"Coração fica apertado demais", desabafou o filho de Poliana Rocha e Leonardo ao receber a mensagem sincera da garota.

Separado desde o dia 27 de maio de Virginia Fonseca, o cantor teria aberto um processo conta a ex-mulher na justiça após a oficialização do divórcio.

Os detalhes do divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe

O divórcio de Virginia Fonseca e Zé Felipe já foi finalizado. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois já chegaram a um acordo e o processo foi finalizado na Justiça de Goiás. Conheça os detalhes:

O divórcio foi finalizado em apenas 3 semanas e de forma amigável. Com a separação no papel, Virginia volta a usar o seu nome de solteira, que é: Virginia Pimenta da Fonseca Serrão.

Os dois eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Com isso, o processo de divisão do patrimônio ainda segue em aberto porque envolve mais detalhes. Assim, eles ainda vão discutir como será a divisão dos bens, que segue pendente no divórcio deles.

Até o momento, eles apenas definiriam a guarda dos filhos. A guarda dos 3 filhos do casal será compartilhada entre o pai e a mãe, com residência fixa das crianças sendo a casa de Virginia. Zé poderá visitar os filhos com frequência e pode buscá-los após avisar com 24 horas de antecedência.

Inclusive, Zé Felipe pagará a pensão alimentícia de R$ 20 mil para cada filho - sendo o total de R$ 60 mil por mês.

Relacionamento com Virginia Fonseca: Começou em junho de 2020; casaram-se em 26 de março de 2021 .

Filhos: Pai de Maria Alice (nascida em 30 de maio de 2021), Maria Flor (nascida em 22 de outubro de 2022) e José Leonardo (nascido em 8 de setembro de 2024) .

Separação:Anunciaram o divórcio em maio de 2025 após cinco anos de relacionamento

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.