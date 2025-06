Zé Felipe encanta ao surgir agarradinho com a filha mais velha: 'Te amo'

O cantor Zé Felipe se declarou ao compartilhar uma foto com Maria Alice, sua primeira filha com a influenciadora digital Virginia Fonseca

Zé Felipe usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 4, para compartilhar uma clique encantador ao lado de sua filha mais velha, Maria Alice, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com Virginia Fonseca.

Após a aula de natação, o cantor posou agarradinho com a menina, que aparece enrolada em uma toalha. Ao dividir o momento, o filho de Leonardo e Poliana Rocha se declarou para ela. "Te amo, Mariazinha", escreveu o papai coruja, acrescentando um emoji de coração.

Mais cedo, Zé Felipe mostrou que estava tomando café com sua outra filha, Maria Flor. O cantor, que está morando na casa dos pais após se separar de Virginia, foi até a mansão que vivia com a ex, que fica no mesmo condomínio, e mostrou o momento com a herdeira. "Café da manhã com a flor", disse ele.

Depois, o cantor postou uma foto em que seu filho caçula, José Leonardo, de oito meses, aparece usando uma camiseta em sua homenagem. Na roupa do pequeno estava escrito: "eu amo papai". Ao mostrar o clique, ele colocou um emoji de coração e outro com cara de apaixonado.

Confira:

Zé Felipe com a filha mais velha, Maria Alice - Foto: Instagram

Virginia Fonseca se derrete ao mostrar Maria Flor com look de balé

A influenciadora digital Virginia Fonseca encheu as redes sociais de fofura na tarde desta terça-feira, 3, ao mostrar sua filha, Maria Flor, de dois anos, pronta para a aula de balé. Nos Stories, ela postou um vídeo em que a menina aparece com um look todo rosa: um collant, uma saia, meia-calça e sapatilha. Além disso, o cabelo dela estava preso com um coque.

"Olha o look da Flo Flo para a aula de balé. Como é que a bailarina faz?", disse Virginia, mostrando Maria Flor dando alguns passos que já aprendeu nas aulas. Já na legenda, ela se derreteu: "Olha a perfeição", escreveu. Veja as fotos!

