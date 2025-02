Zé Felipe encanta ao mostrar foto dos filhos. Veja!

Em suas redes sociais, Zé Felipe encantou ao compartilhar uma foto dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Confira!

Em suas redes sociais, Zé Felipe sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 28 milhões de seguidores. Casado com Virginia Fonseca, ele é pai de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de cinco meses.

Nesta segunda-feira, 10, o cantor fez questão de publicar uma foto em que aparece com as duas filhas, que surgiram sorridentes. Em outra imagem, o famoso também mostrou o filho caçula abrindo um sorrisão.

"Partiu Goiânia", escreveu ele na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Só quem ama essa família", disse uma internauta. "Lindezas", escreveu outra. "Amo vocês demais", comentou ainda uma terceira.

Momento especial com Maria Alice

Há pouco tempo, Maria Alice, filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, surpreendeu os familiares ao contar que tinha 'visto' o tio-avô Leandro, falecido em 1998. A pequena, de três anos atualmente, só conhece o irmão de Leonardo por foto.

No sábado, 8, durante participação no programa Sabadou com Virginia, Zé Felipe recordou o episódio e reforçou o quanto ficou assustado com a fala da primogênita. "Juro por Deus, esse dia aí, você está doido… é meu tio, mas… Estávamos no quarto, eu e ela, brincando, coisa mais bonitinha. [Do nada] ‘Olha papai, o tio Leandro!', e apontou para a parede", recordou o cantor.

Em seguida, o pai da pequena Maria Alice contou que sua primeira reação foi sair do cômodo onde estava com a herdeira. "Eu falei ‘o que?’. Olhei para a parede, uma paredona branca, falei: ‘Fica você e ele aí, tchau'", relatou Zé Felipe, arrancando risadas da plateia e dos convidados.

Vale lembrar que essa não foi a única vez que a filha dos famosos mencionou o nome de Leandro. Em 2024, Virginia Fonseca chegou a mostrar a conexão que Maria Alice possui com o tio-avô, mesmo sem tê-lo conhecido.

Irmão do cantor Leonardo, pai de Zé Felipe, Leandro faleceu em 23 de junho de 1998, em decorrência de um câncer de pulmão.

