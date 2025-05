Zé Felipe analisa sucesso das filhas nas redes sociais: ‘Muito feliz’

O cantor Zé Felipe reflete sobre o sucesso das filhas, fruto do casamento com a influenciadora Virginia Fonseca; saiba detalhes!

O cantor Zé Felipe abriu o jogo sobre o sucesso das filhas no último domingo, 18, durante o evento Rancho do Maia. O artista comentou a fama das crianças nas redes sociais, Maria Alice, de 3 anos e Maria Flor, de 2, frutos de seu casamento com a influenciadora Virginia Fonseca.

O artista comentou sobre o que acredita ser o segredo por trás do sucesso das herdeiras nas redes social. “Eu acho que é uma mistura, coisa de Deus mesmo. Mesmo os [familiares] que não estão na vida artística, todo mundo lá em casa é muito a resenha e a família da Virginia também. Então eu acho que essa junção toda que veio elas. Eu estava muito feliz também quando as crianças foram feitas, então eu acho que foi tudo isso” , disse em entrevista ao portal LeoDias.

Ao comentar sobre a esposa Virginia, apresentadora do Sabadou, programa do SBT, Zé Felipe destacou as qualidades dela no trabalho e a dedicação que a torna especial. “Mulher consegue dirigir e fazer maquiagem. O homem da conta de fazer uma cosia só. A mulher faz várias e bem feito. Eu acho que é coisa de Deus, a mulher mesmo fazendo várias coisas ela se sai bem e a Virginia não é diferente. Ela é muito dedicada, ama o que faz e faz com amor. Lógico que o dinheiro é bom, todo mundo precisa, consequência de um bom trabalho, mas quando perde a vontade e o brilho no olho… E ela tem essa vontade e esse brilho no olho. Isso faz ela ser tão dedicada e tão boa no que faz”, completou.

Exposição dos filhos

Virginia Fonseca abriu o coração sobre os desafios de criar os filhos diante da presença das câmeras. Em entrevista ao portal Leo Dias, a influenciadora digital revelou que, embora compartilhe toda sua rotina com milhões de seguidores, se preocupa com o impacto da exposição na vida de seus três herdeiros com Zé Felipe.

Durante o bate-papo sincero, Virginia afirmou que e preocupa, pois não foi criada da mesma forma e não sabe como a fama pode afetar suas crianças no futuro. Ela também mencionou que ainda está descobrindo como explicar a realidade da exposição para os três filhos quando eles crescerem: “Isso me preocupa porque eu não sei lidar”, iniciou; confira mais detalhes!

