Virginia mostra semelhança de Maria Alice bebê e José Leonardo; veja

Com foto de quando Maria Alice era bebê, Virginia mostra semelhança da primogênita com o irmão caçula, José Leonardo; confira

A influenciadora digital Virginia Fonseca se surpreendeu ao ver como a filha mais velha, Maria Alice, e o herdeiro caçula, José Leonardo, são bem parecidos. Nesta sexta-feira, 27, uma página de fã clube da famosa recordou um clique da primogênita e comparou ela com o irmão.

Ao ver a montagem, a empresária logo exclamou: "Mano". A ex-esposa de Zé Felipe então percebeu que realmente a duplinha é bem parecida quando tinham a mesma idade. "José é literalmente a versão masculina da Maria Alice, cara eles são muito parecidos!", disseram.

Ainda nesta sexta-feira, 27, a ex-sogra da famosa, a influencer Poliana Rocha, também se surpreendeu ao ver como José Leonardo é bastante parecido com o avô Leonardo.

Mãe de Virginia nega ter curtido posts sobre separação da filha

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, esclareceu nesta sexta-feira, 27, as curtidas encontradas em posts sobre a separação da filha e de Zé Felipe. Após tirarem prints dos likes dela nos textos, a senhora negou que tenha sido ela a responsável pelo ato.

Em seus stories na rede social, a ex-sogra do cantor comentou que algo pode ter acontecido sem querer, ainda mais, porque ela fica com as netas, Maria Alice e Maria Flor, que mexem em seu celular. Margareth afirmou que se tiver algo para falar com a filha ou o pai de seus netos, ela falará diretamente com eles.

"Que eu curti alguns posts aí, falando do divórcio, olha, sinceramente, eu não curto nada disso, eu nem estou curtindo nada ultimamente no Instagram. O que que deve estar acontecendo é: quando a gente está ali vendo o Instagram, que vai passando com o dedo, pode ser que o meu dedo clicou e eu nem vi, isso pode acontecer e às vezes eu estou com meu Instagram aberto aí eu brinco com as meninas, alguma coisa assim aconteceu", explicou. Saiba mais aqui!