Virginia mostra o que as filhas fizeram com carros da família: 'Com tudo'

Enfrentando nova fase com as filhas, Virginia mostra o que as herdeiras, Maria Alice e Maria Flor, fizeram com carros da família; veja

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, estão com uma nova mania. Nesta segunda-feira, 19, a influenciadora digital compartilhou o que as herdeiras têm feito com os carros da família.

Em seus stories, a loira postou uma foto de como estava o vidro do veículo. A empresária então contou que as meninas agora estão com o hábito de colar adesivos e que os automóveis estão sendo enfeitados com isso.

"A fase dos adesivos veio com tudo", escreveu ao exibir a "arte" das garotas. "Nossos carros estão tudo assim", comentou.

Ainda nesta segunda-feira, 19, Virginia Fonseca compartilhou fotos com as filhas na nova academia de sua mansão. A postagem aconteceu depois do desabafo que ela fez ao publicar uma reflexão. Nos últimos dias, a influencer perdeu cerca de 600 mil seguidores depois de depor na CPI das Bets.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Filha de Virginia sofre acidente

Virginia relatou o acidente de Maria Flor nas redes sociais ao chegar em casa depois do trabalho do final de semana. Ela viajou para o nordeste para compromissos profissionais e as filhas ficaram em Goiânia. Ao chegar em seu lar, ela se deparou com a herdeira com o dente torto após a fatalidade.

“Cheguei aqui e vocês não sabem o que aconteceu. Floflô bateu o dente na mesa. Teve que ir pro dentista. Tá com contenção no dente", explicou a artista nos stories de seu perfil. "Entortou o dentinho e agora está assim", completou a influenciadora,

Virginia ainda pediu para a filha mostrar o dentinho, e Maria Flor sorriu para a câmera. "Entortou o dentinho e agora está assim", apontou ela. "Estou bonita", falou a pequena. "Você está, você é perfeita, meu amor", elogiou.

Sendo acompanhada, a pequena precisou colocar um aparelho nos dentes. Com apenas dois anos, ela está com o dispositivo para arrumar a questão.