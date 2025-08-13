CARAS Brasil
Kids / Parecidas?

Virginia mostra foto de sua infância e choca com semelhança com Maria Alice

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 13h10

A influenciadora digital Virginia Fonseca impressionou ao mostrar que a filha mais velha, Maria Alice, de quatro anos, é muito parecida com ela. Nesta quarta-feira, 13, a empresária publicou uma montagem em seus stories e chocou com a semelhança.

Com um clique de sua infância, a famosa mostrou que também usava franjinha e que tinha o rosto com o formato quase idêntico ao da herdeira mais velha. "Gêmeas", disse a apresentadora do SBT ao exibir a comparação.

Ainda recentemente, a influencer mostrou que o caçula José Leonardo também se parece bastante com ela. Apesar de sempre acharem o bebê a "cara de Leonaro", Virginia provou a semelhança com o pequeno.

Separada de Zé Felipe desde o fim de maio, a influenciadora digital fez uma reflexão nesta terça-feira, 12, antes de dormir que falava sobre deixar as coisas nas mãos de deus. O post aconteceu após Leo Dias fazer uma revelação bombástica sobre o ex-casal.

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

