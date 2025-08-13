Virginia mostra foto de sua infância e choca com semelhança com Maria Alice

Gêmeas? Virginia mostra montagem com foto de sua infância e de Maria Alice e impressiona com forte semelhança com a primogênita
A influenciadora digital Virginia Fonseca impressionou ao mostrar que a filha mais velha, Maria Alice, de quatro anos, é muito parecida com ela. Nesta quarta-feira, 13, a empresária publicou uma montagem em seus stories e chocou com a semelhança.
Com um clique de sua infância, a famosa mostrou que também usava franjinha e que tinha o rosto com o formato quase idêntico ao da herdeira mais velha. "Gêmeas", disse a apresentadora do SBT ao exibir a comparação.
Ainda recentemente, a influencer mostrou que o caçula José Leonardo também se parece bastante com ela. Apesar de sempre acharem o bebê a "cara de Leonaro", Virginia provou a semelhança com o pequeno.
Separada de Zé Felipe desde o fim de maio, a influenciadora digital fez uma reflexão nesta terça-feira, 12, antes de dormir que falava sobre deixar as coisas nas mãos de deus. O post aconteceu após Leo Dias fazer uma revelação bombástica sobre o ex-casal.
Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.
Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.
Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.
Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.
