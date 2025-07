Virginia mostra as filhas na fazenda sem ela: 'O coração fica como?'

Com as filhas na fazenda com Leonardo e Poliana Rocha, Virginia mostra Maria Alice e Maria Flor tirando leite da vaca e encanta

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou fotos das filhas, Maria Alice e Maria Flor, na Fazenda Talismã, de Leonardo e Poliana Rocha. Nesta terça-feira, 08, a empresária publicou os registros das pequenas fazendo atividades com os animais da propriedade e encantou.

Vestidas no estilo de boiadeira, as meninas deram um show de fofura ao aparecerem segurando um balde para tirarem leite da vaca. A ex-esposa de Zé Felipe então se derreteu ao mostrar o momento especial das herdeiras no local.

"O CORAÇÃO DA MAMÃE FICA COMO? QUE ORGULHO DE VOCÊS MINHAS PRINCESAS! Registrando no feed esse momento especial e com certeza inesquecível pra elas tirando leite da vaca (Floflo não foi e eu já imaginava que isso iria acontecer, mas estava lá dando apoio moral e pronta pras fotos)", escreveu e contou sobre como foi quando elas foram tirar leite da vaca.

Ainda em seus stories, Virginia Fonseca fez um desabafo nesta segunda-feira, 07, ao se ver sozinha e com a mansão silenciosa em Goiânia.

Equipe de Zé Felipe nega que ele tenha pedido a guarda dos filhos

A equipe do cantor Zé Felipe se pronunciou sobre os boatos após ele entrar com o pedido de divórcio de Virginia Fonseca no Tribunal de Justiça de Goiás. Os representantes do artista esclareceram que ele não solicitou a guarda dos filhos, já que o ex-casal vai definir a guarda compartilhada dos herdeiros.

Em nota, a equipe informou: "Sobre o pedido de divórcio protocolado por Zé Felipe, temos os seguintes esclarecimentos: Quando há menores envolvidos é necessário que haja um processo judicial. Zé Felipe não pediu a guarda dos filhos. ⁠No processo é mencionado guarda compartilhada tendo como referencial o lar materno. Qualquer outra informação além destas não passam de meras especulações".