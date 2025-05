Virginia mostra como Maria Flor está se alimentando após acidente: ‘Esperta’

Maria Flor, filha do meio de Virginia Fonseca e Zé Felipe, sofreu um acidente doméstico ao bater o dente em um móvel da casa; saiba detalhes!

Nesta terça-feira, 20, a influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou em suas redes sociais um momento em que sua filha do meio, Maria Flor, de 2 anos, aparece se alimentando. A pequena, fruto do casamento entre a empresária e o cantor Zé Felipe, sofreu um acidente doméstico no último domingo, 18, ao bater a boca em uma mesa.

Nos stories, no jatinho rumo a São Paulo, Virginia perguntou para a filha: “Como é que a FloFlo [Maria Flor] tá comendo? Mostra pra gente”, disse a influenciadora. A menina respondeu mostrando que estava comendo uma bolacha pelo canto da boca.

Virginia elogiou a filha: “Ela tá muito inteligente, ela é muito esperta. Não pode na frente, né?”, afirmou. Maria Flor negou com a cabeça e explicou: “O meu dente… Bati na mesa”.

Confira como Maria Flor se alimenta após o acidente:

Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe, sofreu um acidente doméstico - Foto: Reprodução/Instagram

O que aconteceu?

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais na noite deste domingo, 18, para contar que sua filha do meio Maria Flor, de dois anos, sofreu um acidente doméstico. A pequena, fruto do relacionamento da empresária com o cantor bateu a boca em uma mesa na mansão da família e entortou os dentes.

“Cheguei aqui e vocês não sabem o que aconteceu. Floflô bateu o dente na mesa. Teve que ir pro dentista. Tá com contenção no dente" , explicou a artista nos stories de seu perfil. "Entortou o dentinho e agora está assim", completou a influenciadora.

Virginia ainda pediu para a filha mostrar o dentinho, e Maria Flor sorriu para a câmera. "Entortou o dentinho e agora está assim", apontou ela. "Estou bonita", falou a pequena. "Você está, você é perfeita, meu amor", elogiou.

