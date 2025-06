Virginia Fonseca se derrete ao mostrar Maria Flor com look de balé: 'Perfeição'

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar Maria Flor pronta para a aula de balé

Virginia Fonseca encheu as redes sociais de fofura na tarde desta terça-feira, 3, ao mostrar sua filha, Maria Flor, de dois anos, pronta para a aula de balé.

Nos Stories, a influenciadora digital postou um vídeo em que a menina aparece com um look todo rosa: um collant, uma saia, meia-calça e sapatilha. Além disso, o cabelo dela estava preso com um coque.

"Olha o look da Flo Flo para a aula de balé. Como é que a bailarina faz?", disse Virginia, mostrando Maria Flor dando alguns passos que já aprendeu nas aulas. Já na legenda, ela se derreteu: "Olha a perfeição", escreveu.

Além de Maria Flor, Virginia também é mãe de Maria Alice, de quatro anos, e de José Leonardo, de oito meses. os três são frutos de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, de quem se separou na última semana.

Confira:

Maria Flor com roupa de balé - Foto: Instagram

Virginia Fonseca mostra a família reunida na festa de aniversário da filha

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para mostrar um momento especial da festa de aniversário de sua filha mais velha, Maria Alice, que completou quatro anos. Na hora de cantar o 'parabéns pra você', ela reuniu toda a família para celebrar a vida da primogênita.

No vídeo postado nos Stories, Maria Alice está ao lado dos pais, Virginia e Zé Felipe, dos irmãos, Maria Flor e José Leonardo, dos avós, Leonardo, Poliana Rocha e Margareth Serrão, e da bisavó, Eponina Rocha, e o vovó canta a música para ela. Ao mostrar o momento, Virginia celebrou a vida da herdeira. "Parabéns, Mariazinha! Que Deus abençoe sua vida sempre. Sua família te ama mais que tudo", escreveu ela na legenda. Confira!

