Virginia Fonseca posta cliques encantadores dos filhos: 'Vocês são meu tudo'

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os seguidores das redes sociais ao postar fotos de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro das redes sociais neste sábado, 3, ao compartilhar uma sequência de fotos dos seus três filhos, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses.

Além de mostrar as meninas tomando sorvete, a influenciadora digital encantou ao exibir uma imagem em que os três herdeiros aparecem sentados em um gramado. Além disso, a mulher do cantor Zé Felipe registrou um abraçado carinho entre Maria Alice e Maria Flor.

Ao dividir os momentos entre irmãos, Virginia se derreteu. "Vai com calma tempo. Eu amo vocês demais, meus amores, vocês são meu tudo. Que Deus abençoe sempre essa união e a vida de vocês, amém", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados. "Lindos", disse uma seguidora. "Os três amores da vida dela", afirmou outra. "A virgínia é rica e não é só de dinheiro", falou uma fã.

Nesta última sexta-feira, 2, Virginia postou duas fotos com José Leonardo. Nas imagens, ela aparece sentada no chão e com o herdeiro no colo, e depois, beijando a bochecha do bebê. "Sextou com meu goido!!! A mãe po da beijo?", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração.

Esposa de Leonardo rebate rumores sobre briga com Virginia

Na manhã deste sábado, 3, a influencer Poliana Rocha decidiu rebater o comentário de um internauta, que apontou um possível afastamento entre ela e a nora, a influencer Virginia Fonseca. A esposa do cantor Leonardo, por sua vez, negou o rumor por meio dos stories de seu perfil no Instagram e justificou o suposto distanciamento.

Na ocasião, o seguidor perguntou: "Por que você e Virginia estão afastadas?", disse em uma caixinha de perguntas aberta por Poli. Embaixo, ela replicou: "Estamos não!!!! Virginia trabalha muito e eu também estou na minha correria!!! Na verdade, estamos desencontrando... Mas quinta-feira estive com ela e sempre nos falamos por mensagem!!!!", justificou. Confira!

