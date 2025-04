Virginia Fonseca mostra primeira aula de futebol de Maria Alice

Estreia especial! Virginia Fonseca mostra Maria Alice fazendo sua primeira aula de futebol; primogênita da influencer surgiu animada com a novidade

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, começou a fazer futebol. Nesta terça-feira, 29, a influenciadora digital gravou a primeira aula da herdeira no esporte e encantou ao exibir os registros da pequena, de três anos, divertindo-se com a novidade.

Ainda sem chuteira, por ter encomendado uma na internet, a primogênita dos famosos apareceu de shorts, camiseta e tênis para o momento. Fã de fantasias de super-heróis e outras mais, a menina deu toque especial no look para se exercitar com meias da Turma da Mônica.

"Vai começar futebol", compartilhou a mamãe orgulhosa. "Cara, isso tá muito bom", escreveu Virginia Fonseca ao gravar a filha se aquecendo e fazendo os exercícios.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora encantou ao mostrar Maria Alice e Maria Flor fazendo compras no mercado. Além delas, a influencer é mãe de José Leonardo, de sete meses.

Virginia Fonseca e Zé Felipe fazem viagem sem os filhos

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou fotos de sua viagem com Zé Felipe no Japão. Nos últimos dias, a empresária postou os cliques que fizeram durante um passeio em que se caracterizaram e encantou com o figurino.

Entrando no clima e na cultura japonesa, o casal colocou os trajes com quimono e outros acessórios. A apresentadora do SBT além da peça ainda compôs o look com acessórios na cabeça e até uma bolsinha.

"Hoje foi dia de vestir quimono para ir no templo Sensoji! Tamo vivendo tudo que a gente tem direito aqui no Japão", contou a loira sobre a experiência única. Em outros cliques, a artista exibiu mais dos momentos especiais que tiveram por lá

