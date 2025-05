Virginia Fonseca mostra os filhos se divertindo na fazendo dos avós

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou ao mostrar os filhos se divertindo na fazenda de Leonardo e Poliana Rocha durante sua viagem

Virginia Fonseca usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 26, para compartilhar cliques encantadores de seu três filhos: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de oito meses.

A influenciadora digital, casada com o cantor Zé Felipe, viajou para fora do país a trabalho e mostrou que os herdeiros estão se divertindo na fazenda dos avós, Leonardo e Poliana Rocha, enquanto ela está ausente.

"Enquanto isso no Brasil, eles curtem a fazenda do vovô Leo e da vovó Poli!!! Que delicia mamãe, que Deus abençoe os dias de vocês", escreveu a famosa, que foi primeiro para Paris, na França, e depois viajou para Portugal, onde vai encontrar Zé Felipe, que está em turnê.

Na última semana, Virginia viajou para São Paulo com os filhos e mostrou os três curtindo o momento de lazer e tomando sorvete enquanto ela trabalhava. Para o passeio, Maria Alice e Maria Flor combinaram os looks. A primogênita da influenciadora digital surgiu usando uma camisa branca, um colete preto e branco com um laço, shorts e bota. Já a caçula estava com um conjunto preto e branco com um laço, bota e meia-calça.

Confira:

Virginia revela detalhe da decoração da festa de aniversário de Maria Alice

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais para adiantar detalhes da festa de aniversário da sua filha mais velha, Maria Alice, fruto do casamento com Zé Felipe. A menina completará 4 anos no dia 30 de maio e vai comemorar a data no dia 2 de junho com uma festa com o tema de 'O Céu de Maria Alice'.

Na foto compartilhada, é possível ver a estrutura sendo montada, com andaimes metálicos e iluminação no teto. Além disso, foi possível notar um detalhe da decoração: um painel de fundo com estampa de céu com nuvens. "Enquanto isso em Goiânia: A montagem do niver da Tota Alice segue com tudo!!!! Dia 2 vamos comemorar a vida dela com muito amor e alegria. (Aniversário dela oficial é dia 30)", escreveu Virginia. Confira!

