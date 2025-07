Virginia Fonseca mostra os filhos com looks estilosos em festa do afilhado

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou os três filhos na festa de aniversário de dois anos de seu afilhado, Gabriel

Virginia Fonseca encantou os seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 30, ao mostrar o look da família para a festa de aniversário de seu sobrinho e afilhado, Gabriel. O menino, filho de Mellody Barreto e William Gusmão, irmão da famosa, ganhou uma festa temática para comemorar seu aniversário de dois anos.

Para a data especial, a apresentadora e influenciadora digital surgiu usando um vestido longo e justo, além de um sapato de salto alto. Ela também mostrou o look estiloso dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, frutos de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe. As meninas foram para o evento com um vestido azul e sapato branco. Já o caçula da família esbanjou fofura ao usar uma camisa, bermuda listrada e tênis.

Virginia também mostrou os herdeiros ao lado de Gabriel, que estava com um macacão vermelho para combinar com o tema da festa, o filme 'Carros'. Ao publicar as imagens no feed de seu perfil oficial, a influencer parabenizou o afilhado com uma bela mensagem.

"2 aninhos do meu sobrinho/afilhado que amo muito!!! Babiel, saiba que você é muito especial pra nós, saiba que sua dinda te ama demais e pede a Deus que abençoe sua vida sempre, lhe dê muita saúde, amor, sabedoria, felicidade, paz, sucesso, enfim, as melhores coisas do mundo é o que eu desejo pra você!!! Te amo, meu gatinho", declarou.

Confira:

Virginia Fonseca faz declaração para Thiago Stabile

A influenciadora Virginia Fonseca parabenizou seu amigo e sócio, Thiago Stabile, nesta quarta-feira, 30. Em sua rede social, a famosa, que tem uma empresa com ele e a esposa dele, Samara Pink, postou fotos deles se divertindo e fez uma homenagem.

"Thiagão, seu dia hoje vei! Passando aqui pra te desejar tudo de melhor que o mundo possa oferecer, você sabe que é muito especial pra mim, te considero como um irmão e te admiro muito por toda sua historia de vida! Que Deus te abençoe sempre e lhe dê muita saúde, amor, paz, sabedoria, força (pode ser de músculos também) e sucesso saiba que sempre estarei aqui p tudo que precisar, meu irmão gêmeo como diz a Sam jaja tamo chegando ai para gente comemorar sua vida, se Deus quiser, amo você", escreveu ela.

