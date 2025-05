Virginia Fonseca exibe momento com as filhas em sua nova academia

Na companhia das duas filhas, Maria Alice e Maria Flor, Virginia Fonseca exibe corpo sarado em sua nova academia; veja as fotos do trio

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou novas fotos com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, na rede social. Nesta segunda-feira, 19, a empresária começou a semana mostrando sua rotina e encantou ao postar um clique ao lado das herdeiras.

Seguindo sua rotina fitness, a famosa apareceu usando um macaquinho de treino para se exercitar em sua nova academia. Agora, para quem acompanha a loira já deve ter notado, ela está treinando perto da piscina, antes, ela treinava na academia na parte superior de sua mansão em uma parte separada.

"Segundou! Ja foram hoje? Por cá tamo tentando", escreveu ela na legenda ao postar os cliques com as meninas segurando halteres. Nos comentários, os internautas reagiram. "Lindas", admiraram os fãs.

Ainda nesta segunda-feira, 10, Virginia Fonseca compartilhou uma reflexão em seus stories sobre não odiar ninguém. A famosa postou a frase em meio a algumas críticas após participar da CPI das Bets e perder cerca de 600 mil seguidores.

Por que Virginia foi chamada para depor na CPI?

Virginia Fonseca foi chamada para depor na CPI das Bets em dezembro de 2024. O pedido foi feito pela senadora Soraya Thronicke, que é a relatora da CPI. Em sua justificativa, a senadora disse que a influencer esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas e que seu depoimento é importante para entender o papel de influenciadores na promoção de apostas online.

Além de Virginia, a CPI deve ouvir outros influenciadores, como Rico Melquiades.

Como foi a ida de Virginia Fonseca na CPI das Bets?

No início do seu depoimento, Virginia disse: "Eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje. E quero agradecer a oportunidade de fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar. Acredito que vou poder falar aqui hoje, estou muito grata".

Em seguida, ela contou como faz seus posts sobre casas de apostas. "Quando posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo, que pode ganhar e perder, que menores de 18 anos não podem, coloco sempre as imagens exigidas pelo Conar. Sempre deixei isso claro. Nunca falei para entrar, que a pessoa vai fazer o dinheiro da vida dela", disse ela, que ainda negou que ganhasse algo em cima do prejuízo dos apostadores. "Não, não tem isso. Posso passar para o senhor [o contrato]. Está lá explicito que era se eu dobrasse o lucro deles", disse.