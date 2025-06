Virginia Fonseca encanta ao mostrar os filhos uniformizados para futebol

Quem aguenta? Virginia Fonseca encanta ao mostrar uniforme que fez para os três filhos usarem para a aula de futebol; veja as fotos

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou ao postar fotos dos três filhos na manhã desta terça-feira, 24. Com os herdeiros prontos para mais uma aula de futebol, a famosa fez os cliques e mostrou o uniforme que fez para eles.

Com seus nomes marcados na camisa do Goiás, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo deram um show de fofura. "Bom dia apresentando para vocês meus jogadores caros 01, 02 e 03", disse a loira ao exibir os pequenos uniformizados.

É bom lembrar que eles entraram recentemente na aula de futebol. Em outro momento, a apresentadora encantou ao mostrar as meninas com looks combinando.

Ainda nesta segunda-feira, 23, Virginia Fonseca tomou um susto ao ter um bicho imenso invadindo sua mansão. Na ocasião, as filhas ficaram com medo do enorme lagarto.

Mãe de Virginia se pronuncia sobre 'ter deixado' dívidas no nome da filha

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, explicou-se para a filha após elas descobrirem dívidas de um imóvel em Londrina, no Paraná. Depois da empresária saber que as notícias sobre ter seus bens penhorados é verdade, a ex-sogra de Zé Felipe mandou uma mensagem para a herdeira.

Em vídeos em seus stories, a influenciadora digital explicou e confirmou que estava com dívidas em um imóvel que havia dado para a mãe cuidar e ficar com os lucros. Virginia Fonseca então brincou sobre Margareth Serrão estar dando trabalho.

"Alguém mais está tendo dificuldade em criar sua mãe? A mulher não escuta", postou a famosa. Em resposta, a mãe se explicou. "Beleza, fez bem, a culpa foi e não foi minha, a imobiliária nunca me passou isso e eu eu fiquei tranquila" , comentou que deixou a responsabilidade com a imobiliária responsável. Saiba mais aqui!

