Virginia Fonseca e Zé Felipe encantam ao posar com os filhos fantasiados

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 9, a digital influencer postou uma foto em que aparece ao lado do marido Zé Felipe e dos filhos Maria Alice, de três anos, e José Leonardo, de sete meses.

Na imagem, o casal surgiu se beijando enquanto carrega os herdeiros nos ombros. Enquanto Virginia estava carregando a primogênita, o cantor estava com o filho caçula.

Além disso, as duas crianças surgiram com fantasias do famoso super herói Pantera Negra, da Marvel. Mas claro que estava faltando alguém na foto.

Virginia fez questão de afirmar que a filha Maria Flor, de dois anos, que estava vestida de princesa Cinderella, não saiu na foto porque estava colhendo frutas.

"Só os pantera negra. Nossa Cinderela estava pelos campos atrás de fruta, ela tem fome mamãe", brincou a famosa na legenda da publicação.

Qual será o tema da festa de Maria Alice?

A influenciadora digital Virginia Fonseca já escolheu o tema da festa de aniversário da filha mais velha, Maria Alice, fruto do casamento com Zé Felipe. A menina completará quatro anos de idade e ganhará uma festa com o tema de ‘O Céu de Maria Alice’.

O anúncio do tema foi feito por meio de um vídeo para revelar a data do evento. Nas imagens, Virginia compartilhou a imagem de um céu em tons de azul e rosa, com nuvens, anjinhos e a imagem de Nossa Senhora.

A escolha dos pais para o tema do aniversário mostra que eles estão atentos a algo que a filha gosta muito: a religião. Desde muito pequena, Maria Alice gosta de saber histórias sobre Jesus Cristo e adora ir à igreja com a avó. Inclusive, na Páscoa, ela ganhou uma imagem de Jesus na cruz e ficou encantada.

