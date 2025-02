Virginia encanta ao mostrar José Leonardo reagindo ao carinho da irmã; veja

Ele cresceu! Virginia encanta ao mostrar José Leonardo interagindo com Maria Alice em avião da família; confira o vídeo do momento

Os filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe encantaram em mais uma aparição na rede social. Nesta segunda-feira, 03, após deixarem a fazenda Talismã, do cantor Leonardo, a família foi para sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e, no avião, a famosa fez um vídeo de Maria Alice e José Leonardo.

Brincando com o caçula, a primogênita apareceu dando bastante carinho para o bebê, que não se incomodou nem um pouco. Pelo contrário, o pequeno mostrou ser pura fofura e carisma, curtindo a atenção recebida.

"É muito amor mamãe! Que Deus abençoe esse amor e união sempre. Boa semana pra vocês", compartilhou a empresária o vídeo cheio de fofura de dois de seus três herdeiros. Nos comentários, os internautas babaram com a dupla. "Que fofura", admiraram.

Enquanto estava na fazenda, Virginia Fonseca postou uma foto ao lado do cunhado, o ator João Guilherme, que fez aniversário no local e levou até sua namorada, a atriz Bruna Marquezine, para a propriedade. A apresentadora do SBT então explicou o motivo de expor o clique com o irmão de seu marido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Fotógrafo de Virginia defende Bruna Marquezine após rumores

A presença da atriz Bruna Marquezine na fazenda do sogro, o cantor Leonardo, chamou a atenção dos internautas neste final de semana. Ela foi até o local para participar da celebração do aniversário de seu namorado, o ator João Guilherme. Porém, um detalhe roubou a cena: a ausência dela em uma foto da família do amado.

Nas redes sociais, a influencer Virginia Fonseca compartilhou uma foto ao lado das filhas, da mãe, dos sogros, do marido e do cunhado. Então, os internautas questionaram a ausência de Bruna na foto. Com isso, o fotógrafo da influencer, Bannach Fotografia, se pronunciou nas redes sociais e defendeu Bruna. Veja o que ele disse aqui!

Leia também:Neta de Leonardo impressiona com beleza ao surgir com o caçula de Virginia