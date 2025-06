Virginia encanta ao compartilhar novas fotos dos filhos

A influenciadora Virginia Fonseca está em São Paulo para as gravações do programa ‘Sabadou com Virginia’ e conta com a companhia dos filhos na capital

Nesta terça-feira, 10, Virginia Fonseca, de 26 anos, está em São Paulo para as gravações do seu programa Sabadou com Virginia, no SBT. A influenciadora e empresária compartilhou em suas redes sociais alguns cliques dos filhos, que conheceram ontem, pela primeira vez, os estúdios da emissora, combinando os lookinhos estilosos, enquanto ela se preparava para as filmagens.

O caçula José Leonardo, com um sorriso no rosto e cara de quem acabou de acordar, aparece em um story em que a influenciadora escreveu: “Acordou com a cara inchada, mãeee”.

A primogênita e a irmã do meio aparecem juntas, sorrindo e vestindo looks combinando, com laços no cabelo e blusas de frio. A blusa de Maria Alice traz seu nome, enquanto a de Maria Flor exibe a palavra “amor” em inglês, acompanhada de um coração.

Confira os cliques dos filhos da influenciadora:

Virginia compartilha cliques dos filhos com os internautas - Foto: Reprodução/Instagram

Festa Junina

Virginia Fonseca encantou os seguidores das redes sociais no domingo, 8, ao compartilhar fotos inéditas de suas filhas, Maria Alice, de quatro anos, e Maria Flor, de dois.

A influenciadora digital e apresentadora do SBT mostrou as herdeiras com roupas iguais para participarem de uma festa junina em São Paulo. Para o evento, as duas surgiram com uma blusa de moletom, uma saia estampada e sandália. A produção foi complementada com uma bolsa branca e óculos escuros.

Ao mostrar a produção, Virginia elogiou as filhas. "Domingando por SP. Estilo é pra poucos e não pra quem quer. Marias indo para arraiá do condomínio", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação. Confira!

