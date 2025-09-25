Viih Tube revela receio na criação dos filhos: ‘Meu maior medo é…’

Viih Tube abriu o coração ao falar sobre a criação dos filhos com Eliezer. Os dois são pais de Lua, de dois anos, e Ravi, de 10 meses atualmente. Em entrevista à ‘Marie Claire’, a influenciadora digital e empresária comentou sobre os desafios da maternidade e revelou seu maior receio durante o crescimento dos herdeiros.

De acordo com Viih, ensinar os pequenos a não darem valor a bens materiais é sua prioridade. A famosa ainda explicou que ela e o marido possuem os mesmos princípios quando se trata da criação dos herdeiros.

“ Acho que meu maior medo é deles futuramente não serem indivíduos que dêem importância aos bons princípios. Por isso, priorizo ensinar aos meus filhos isso. Quero que saibam que o que importa não são os bens materiais, o emprego ou quanto dinheiro têm na conta. Eu e o Eliezer somos pessoas muito simples, nesse sentido“, declarou a mãe de Lua e Ravi.

“ As coisas materiais importam pouco para a gente. É muito mais sobre o que você está levando da vida, o que você aprendeu e quem você ajudou. Meu maior medo é que não entendam o significado da vida, ainda mais em um meio tão perigoso quanto o dos pais deles“, continuou ela, explicando que também tem receio de como os filhos podem encarar a vida pública da família no futuro.

“ O meio público é um pouco nojento às vezes. Independentemente do que vão escolher, eles já têm pais vivendo nessa realidade, que é a nossa profissão. Mas acredito que por ter uma boa base em casa, o que eles têm, isso não vai acontecer “, explicou Viih Tube.

Em seguida, a famosa falou sobre a principal diferença na criação dos pequenos: “Quero ensinar meu filho a como ser um homem, a respeitar sua esposa quando crescer, cuidar do lar e da família. Já a Lua, crio como uma mulher, de modo a fazê-la entender que não é menor que um homem e saber seus valores. Também quero ensiná-la a se proteger, porque as mulheres correm muito mais risco na sociedade. Acho que, no fim das contas, é mais desafiador criar um menino para se tornar um grande homem do que uma menina para se tornar uma grande mulher “, declarou.

A segurança dos filhos

Na sequência, a esposa de Eliezer falou sobre a segurança dos filhos do casal em meio à exposição inevitável dos pais. De acordo com Viih, os pequenos possuem segurança, motorista e babás que os auxiliam na proteção dos bebês.

“Até hoje não passei por perigo nenhum envolvendo a exposição dos meus filhos. Eles também não vão à escola, ainda. Lua não fez nem três anos e o Ravi é um bebezinho. Graças a Deus, não preciso mandá-los para a escola. Por enquanto, conto com uma grande rede de apoio. Hoje, eles têm segurança, motorista, mais de uma babá cada… tudo para que fiquem realmente sempre resguardados, porque a minha vida e a do Eliezer é muito instável “, relatou a famosa.

“Do nada pode surgir uma proposta para que amanhã estejamos na Austrália. Então, tenho uma rede muito firme para que eu sempre me sinta segura e ainda bem que posso proporcionar isso para os meus filhos. Chamamos nossa equipe de ‘Time do lar’, que, ao todo, conta com mais de 14 funcionários. Nem todos são para as crianças, mas para o nosso lar. São pessoas que me amparam muito e por quem tenho o maior carinho. Tenho eles como minha segunda família, porque convivemos juntos todos os dias “, declarou Viih Tube, por fim.

