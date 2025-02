Ticiane Pinheiro sofre ao ver a filha dormir pela 1ª vez fora de casa

Após deixar a filha caçula dormir pela primeira vez fora de casa, Ticiane Pinheiro sofre e compartilha aflição do momento; veja o que aconteceu

A filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, dormiu pela primeira vez fora de casa e longe da mãe. Nesta segunda-feira, 10, a apresentadora participou de uma live no apartamento de Fabiana Justus e levou a caçula com ela.

Por ter sido um compromisso na parte da noite, a jornalista deixou a menina dormir na casa de sua ex-enteada, já que Manu é amiga das gêmeas, Chiara e Sienna. Inclusive, a herdeira de Cesar Tralli apareceu dormindo ao lado delas no quarto.

Sofrendo com a separação, Ticiane Pinheiro desabafou em sua rede social e divertiu com sua preocupação de mãe enquanto a filha dormia tranquilamente. "Tô chegando em casa com o coração partido, Manu dormiu pela primeira vez fora de casa, tá dormindo lá na Fabi, amanhã elas vão pra escola juntas e eu to aqui chegando em casa sem minha pequenininha, aí gente, como a minha mocinha tá crescendo", desabafou.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora falou sobre a decisão da primogênita, Rafaella Justus, de fazer faculdade fora do Brasil. A famosa então compartilhou que já está sofrendo com a ideia de se separar da mais velha.

Ticiane Pinheiro mostra o presente errado que deu para a filha no Natal

A apresentadora Ticiane Pinheiro divertiu com a entrega de presentes do Natal realizado em seu apartamento no dia 25 de dezembro. Em sua rede social, a jornalista postou um vídeo tendo uma crise de riso no chão e contou o que aconteceu: ela comprou o presente errado para a filha.

Após o mal entendido, no qual ela deu um carrinho de controle remoto para o Papai Noel entregar para sua herdeira com César Tralli, a pequena Manuella Tralli, de 5 anos, a loira mostrou o objeto que a menina recebeu e qual foi o que ela idealizou. Veja qual foi o presente que ela deu!