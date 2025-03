Ticiane Pinheiro mostra a filha Manuella curtindo o Carnaval

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro mostrou diversas fotos de seu Carnaval e exibiu a filha Manuella curtindo a folia

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 4, a apresentadora publicou várias fotos do seu Carnaval em família. Em uma das imagens, a famosa mostrou a filha Manuella, de cinco anos, fruto do seu casamento com Cesar Tralli.

Na imagem, a pequena posou com um body rosa metalizado e uma saia rosa repleta de estrelas. Tici também entrou na folia e usou um adereço de cabeça e brincos coloridos.

"Um pouquinho do nosso bailinho de Carnaval", escreveu ela na legenda da publicação. Além de Manuella, Ticiane também é mãe de Rafaella, de 15 anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justus.

Homenagem

A apresentadora Ticiane Pinheiro resgatou uma foto com a mãe de Cesar Tralli, Edna Tralli, no dia em que seria mais um aniversário da falecida. Na segunda-feira, 17, a loira postou a lembrança especial e lamentou a falta que sente dela.

Abraçadas, elas apareceram sorridentes e mostraram como eram próximas. "Hoje tem festa no céu! Feliz aniversário minha sogrinha linda! Saudades demais", escreveu a jornalista da Record TV.

É bom lembrar que a mãe de Cesar Tralli faleceu em um acidente de avião, em 2022. O namorado dela era o piloto da aeronave, ambos morreram na queda. Recentemente, o apresentador emocionou ao mostrar como faz para "manter contato" com a falecida, que tinha 74 anos.

"Brilha Uma Estrela. Manu e eu sempre procurando a mais reluzente. É uma conexão com o Céu, com o Eterno, com o Divino. É uma conexão forte com a minha Mãe, com a vovó da Manuella. É saudade pura; é amor puro; é luz na alma que passa de pai para filha. (Todos os dias da minha vida converso com minha mãe)", contou ele sobre seu hábito de manter Edna sempre por perto.

