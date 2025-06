Thaila Ayala faz desabafo após realizar sonho do filho: 'Mal sabe ele'

A atriz Thaila Ayala usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 30, para compartilhar um momento especial com o filho

A atriz Thaila Ayala usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 30, para compartilhar um momento especial com o filho, Francisco, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com o também ator Renato Góes. Na publicação, a artista contou que realizou o sonho do herdeiro de andar de metrô.

Ao compartilhar registros do momento, ela mostrou que a caçula, Tereza, de 2, também fez seu primeiro passeio no meio de transporte público e refletiu: "E o sonho dele era “andar de metrô”. Mal sabe ele o quanto eu sonhei em ter um carro próprio", ela iniciou na legenda.

E continuou: "Eu que às vezes pegava mais de 10 conduções em 1 dia pra fazer testes por toda São Paulo na minha época de modelo. Eu que pegava ônibus sozinha com 10 anos de idade para ir para escola e ainda caminhava 2km para economizar outra passagem que minha mãe não tinha como pagar. Minha mãe conseguiu ter um carro depois dos 50 anos e porque eu consegui dar de presente. A minha geração é a primeira da família a ter carro!", afirmou.

E contou que tenta educar os filhos sobre os privilégios que eles possuem. "Outro dia ele estava comendo morango e ele fez um pequeno escândalo porque acabou e eu contei pra ele que eu só fui provar morango quando eu era quase adulta e já trabalhava em SP", pontuou.

E complementou: "Ele não entendeu a princípio, eu expliquei de novo “morango sempre foi muito caro, mamãe não tinha dinheiro pra comprar”, continuei “você tem que agradecer muito por poder comer o que quiser, na vida da mamãe nunca foi assim! Ele parou de chorar na hora".

"A vontade é dar tudo o que não tive pra eles. Mas qual é o equilíbrio? Onde eu aprendo? Qual é a régua? Será que vou conseguir ensinar pra eles o valor das coisas, o valor do trabalho, o valor de conquistar sua independência, seus sonhos, sua carreira, será que vou conseguir fazer eles entenderem e valorizarem aquilo que é mais importante? Nossa vida!", finalizou.

