Thaeme encanta ao mostrar as filhas com looks combinando: 'Tão lindas'

Liz e Ivy, filhas de Thaeme Mariôto, esbanjaram fofura ao surgirem usando looks iguais em novas fotos postadas pela cantora na web

Thaeme Mariôto encantou os seguidores das redes sociais na manhã desta terça-feira, 29, ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores de suas filhas, Liz, de seis anos, e Ivy, de três, frutos de seu casamento com Fábio Elias.

Nos cliques, as meninas aparecem fazendo poses divertas e chamaram a atenção ao surgirem usando looks iguais: uma saia prata, uma blusa e sapatos preto. Ao mostrar os registros, a cantora brincou sobre as duas viverem entre 'tapas e beijos'.

"Por aí também é 'tapas e beijos' entre os irmãos?!", escreveu a mamãe na legenda da publicação. Os internautasficaram encantados com as fotos de Liz e Ivy. "Tão lindas", disse uma seguidora. "A roupa combinando. Amo tanto", escreveu outra. "Eu e minha irmã a vida toda", confessou uma fã

No dia 20 de abril, Liz completou seis anos e Thaeme prestou uma bela homenagem para a primogênita. "Hoje é seu dia, minha filha, minha Liz! No dia 20 de abril de 2019 você chegou! Meu arco-íris, aquela que trouxe luz depois do período mais obscuro da minha vida. Aquela que me salvou e me resgatou do maior medo que já havia enfrentado. Aquela que, no sonho mais LINDO que já tive, foi trazida aos meus braços diretamente por Jesus. (Podem imaginar?!)", disse a artista em um trecho.

Thaeme mostra nova integrante da família

Em suas redes sociais, Thaeme sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Casada com Fábio Elias, ela é mãe de Liz e de Ivy. Porém, ao que parece, a família aumentou.

Recentemente, a cantora publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que as filhas aparecem com a nova integrante da família, uma cachorrinha chamada Laika. "Apresento a vocês Laika, minha filha mais nova… Fazendo os nossos dias mais felizes! Recebido mais lindo da Liz. Obrigada, Lê, por tanto carinho e cuidado! São Francisco te proteja, pequena e que sua vida com a gente seja abençoada por Deus", escreveu ela na legenda da publicação. Confira!

