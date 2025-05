Tata Werneck se derrete ao postar foto com a filha: 'Minha prioridade'

A atriz e apresentadora Tata Werneck encantou os seguidores ao compartilhar um foto com Clara maria, sua filha com Rafael Vitti

Tata Werneck encheu as redes sociais de fofura na manhã desta terça-feira, 13, ao compartilhar uma foto com Clara Maria, de cinco anos, sua filha com o ator Rafael Vitti.

Na imagem postada no feed, a atriz e apresentadora aparece abraçando a menina e as duas estão fazendo biquinho para o registro. Ao dividir o momento, a famosa se declarou. "Minha prioridade", escreveu ela na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Ahh lindas", disse uma seguidora. "Tão fofas", escreveu outra. "Que imagem linda. Parabéns, tão linda", afirmou uma fã. "Rafa que me perdoe, mas ela parece mais com você", falou mais uma.

Recentemente, Tata revelou o desejo de engravidar novamente. "Minha primeira gravidez não foi fácil. Tenho certeza que vou ter outro filho, não sei como vai ser o caminho. Já passei por dois processos de congelamento de óvulos. Eu amo muito meu irmão, não queria tirar da minha filha a oportunidade de ter um irmão", disse ela em entrevista para a revista Claudia.

Confira:

Tata Werneck brinca sobre necessidade de procedimentos

Em suas redes sociais, Tata Werneck sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 56 milhões de seguidores. Recentemente, a apresentadora publicou algumas fotos em que aparece com um top preto e calça jeans e brincou na legenda sobre a necessidade de fazer procedimentos estéticos.

"Estou com algumas fotos no estilo gatinha sem procedimentos mas daqui a pouco vou precisar fazer. Vocês gostariam de dar uma olhada? Ou não é o caso? Assinalem: Sim, gostei do material e você maquiada dá para pegar em uma quinta chuvosa. Não, gostaria que não atrapalhasse meu expediente com um conteúdo que não me acrescenta nada principalmente hoje que dormi mal e não malhei", escreveu. Confira a publicação!

