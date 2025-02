Sthefany Brito mostra momento fofíssimo dos filhos

Em suas redes sociais, Sthefany Brito mostrou um momento fofíssimo dos filhos Antonio Enrico, de quatro anos, e Vicenzo, de quatro meses

Nesta segunda-feira, 3, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos fofíssimas dos herdeiros. Nas imagens, o mais velho aparece sentado em uma poltrona enquanto dá mamadeira para o irmão caçula.

Na legenda, a mamãe coruja se derreteu. "Vem morrer de amor junto comigo. Isso é lindo demais para eu deixar guardado só para mim! Meus meninos, minha vida", escreveu ela.

Volta para academia

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, ela é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de quatro meses.

Recentemente, a atriz publicou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece na academia e celebrou o retorno. "Voltando a cuidar de mim", escreveu ela.

Além disso, Sthefany fez um longo relato afirmando que precisa tratar uma diástase. "Eu estou fazendo um programa que chama Mãe Sem Diástase e muito além do físico, dos quilos que eu preciso perder pós gestação, eu preciso curar a minha diástase. Eu já tinha do Enrico, não tratei, não curei e ela piorou na segunda gravidez. Então, agora é hora de correr atrás. Eu ia falar recuperar o tempo perdido, mas não tem nada de tempo perdido. Foi tudo em prol das melhores coisas que aconteceram na minha vida, mas o corpo aqui deu uma sofrida, carregou duas crianças grandes. Com muita fisio, dedicação, vou fechar essa diástase e naturalmente a barriga vai ficando mais bonita, mais definida, a cintura vai voltando", disse ela.

Ela ainda revelou que sentiu muito desânimo para voltar a praticar exercícios. "O Vicenzo está com quase cinco meses. Eu tentei voltar, depois parei, deu preguiça. Só que vai virando uma bola de neve porque dá preguiça, eu sinto mais fome, durmo mal, fico mais cansada, cada vez mais desanimada. Estou falando isso porque não tem hora certa para a gente se cuidar ou voltar a olhar para a gente. Eu imaginava que na segunda gravidez eu fosse ter esse ânimo, essa vontade de voltar assim que a minha médica me liberasse. Foi muito complicado na gravidez do Enrico para o meu corpo voltar, para emagrecer, para eu voltar a me sentir um pouco melhor. Dessa vez, foi a mesma coisa. Eu até tentei, um desânimo de me cuidar. Agora estou aqui. O mais difícil é começar, não pode desistir. Muito além da estética, de emagrecer, eu acho que é a nossa saúde, uma sensação de bem estar", concluiu.

