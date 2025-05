Sorocaba encanta ao compartilhar pescaria com os filhos

O cantor Sorocaba encantou os seguidores ao curtir um momento de lazer com Theo e Fernanda, seus filhos com Biah Rodrigues

O cantor Sorocaba, da dupla com Fernando, encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um momento de lazer ao lado dos filhos mais velhos, Theo, de quatro anos, e Fernanda, de três.

Em seu perfil oficial, o marido da influenciadora digital Biah Rodrigues postou uma foto em que aparece com os herdeiros pronto para um dia de pescaria. "Bora pescar?", escreveu o artista na legenda.

Já nos Stories, Sorocaba mostrou o peixe que Theo pescou. "O meu pescador aqui. O gigante que ele pescou. Boa", disse o papai todo orgulhoso.

Além de Theo e Fernanda, o cantor e Biah Rodrigues também são pais dos gêmeos Angelina e Zion, que estão com 10 meses. Recentemente, a influencer respondeu uma seguidora que quis saber se ela estava grávida de novo. "Você está grávida? Estou achando seu rosto igual da gravidez dos gêmeos", perguntou uma internauta. Biah, então, fez questão de responder: "Tem uma galera querendo que eu tenha o quinto filho. Deixa eu contar: não tenho tempo não, estou tentando sobreviver. Jesus não falou, estamos de boa, não estou grávida. Se um dia eu ficar, vocês vão saber. Mas, por enquanto, nada", disse ela.

Confira:

