Semelhança de Nívea Stelmann com a filha caçula surpreende os fãs: ‘Miniatura'

Nívea Stelmann exibe fotos inéditas da filha caçula, Bruna, e a semelhança física das duas chama a atenção nas redes sociais

A atriz Nívea Stelmann agitou as redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua filha, Bruna, de 11 anos. A menina apareceu sorridente e encantadora nas novas imagens. Tanto que os internautas perceberam a semelhança física entre mãe e filha.

Nas fotos, os fãs puderam ver que Bruna herdou os traços do rosto da mãe e a semelhança delas fica mais evidente conforme a caçula vai crescendo. “Sua miniatura, né?”, disse um seguidor. “Ela parece muito com você”, declarou outro. “O rostinho é parecido com a mãe”, escreveu mais um. “Parece com a mãe”, comentou outro.

Além de Bruna, Nívea também é mãe de Miguel, de 20 anos.

Nívea Stelmann foi ao hospital para checkup

A atriz Nivea Stelmann assustou os seguidores na última sexta-feira, 11, ao revelar em suas redes sociais que estava internada em um hospital no Rio de Janeiro. A artista, que mora em Orlando, nos Estados Unidos, explicou que seguiu para a unidade de saúde pouco após desembarcar no Brasil.

De acordo com Nivea, a internação se deu apenas para a realização de exames de rotina. A atriz, que passou a receber inúmeras mensagens de preocupação ao surgir internada, garantiu que está tudo bem.

"Gente, estou ótima, maravilhosa. [Acabei] recebendo muitas mensagens perguntando se estou bem, estou muito bem. [São] exames de rotina, aí me interno para fazer tudo de uma vez e ficar livre e cuidar de mim. Quando venho ao Brasil, dou preferência aos médicos brasileiros e ao hospital brasileiro, porque aqui o tratamento é super mega ultravip", explicou a famosa.

Nivea ainda foi surpreendida com um show particular de um violinista em seu quarto no hospital. Em registros publicados por ela, é possível notar o músico tocando clássicas aberturas das novelas de sucesso de Manoel Carlos.

"Estou aqui na [Clínica] São Vicente, sendo muito bem tratada, acho que não vou voltar para casa. Vai entrar um violinista aqui agora para fazer um showzinho, não estou aguentando!", declarou a atriz, bastante animada com a surpresa.

Na manhã deste sábado, 12, já fora do hospital, Nivea Stelmann reforçou que está bem e se internou apenas para realizar alguns exames: "Gente! Estou ótima! Já no salão [de beleza] recuperando minha dignidade", brincou ela. E completou: "Só exames de rotina. Excelentes resultados, nada demais".

