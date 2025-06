Rodrigo Hilbert encanta com foto rara da filha; veja como ela está

Discreto com sua vida pessoal, Rodrigo Hilbert encanta ao compartilhar momento divertido com a filha caçula, Maria Manoela; confira

O apresentador Rodrigo Hilbert encantou ao compartilhar uma foto rara com a filha, Maria Manoela, de 5 anos. Neste sábado, 28, o famoso publicou o clique brincando com a herdeira, que é fruto de seu casamento com Fernanda Lima, e chamou a atenção.

Usando um look todo colorido e divertido, a pequena surgiu de ponta cabeça brincando com o pai. A dupla então deixou os internautas encantados com tanto amor e alegria.

"Maria, Maria, é um dom, uma certa magia", escreveu o cozinheiro na legenda. Nos comentários, os seguidores reagiram ao verem a dupla. "Que foto, fiquei só admirando", disseram. "Que foto linda! Pai e filha", falaram outros.

Além de Maria Manoela, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert são pais dos gêmeos, Francisco e João. Em vídeo recente de seu canal no YouTube, a apresentadora revelou que os garotos não se consideram bonitos.

Ainda nas últmas semanas, os famosos surgiram em um vídeo curtindo a festa junina da caçula. A modelo mostrou a preparação com a filha e toda a família prestigiando o evento na escola da pequena.

Veja a foto de Rodrigo Hilbert com a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Hilbert (@rodrigohilbert)

Fernanda Lima explica falta de sexo com Rodrigo Hilbert

A apresentadora Fernanda Lima surpreendeu ao contar no podcast de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso que faz pouco sexo com Rodrigo Hilbert. Juntos desde 2001, pais de três filhos e com muitos trabalhos, os famosos não têm muito tempo para a vida íntima.

Após a repercussão sobre frequência da intimidade deles, a modelo resolveu postar um vídeo comentando a situação com o esposo. Na cozinha de casa, eles apareceram brincando e explicando como a rotina de casal é afetada por outros afazeres do dia a dia. Veja mais sobre a intimidade deles aqui!