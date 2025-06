Renato Góes se pronuncia após Thaila Ayala revelar que filho 'não aceita a irmã'

O ator Renato Góes comentou sobre a relação entre os filhos após Thaila Ayala contar situação de 'negação' do primogênito com a caçula

Recentemente, a atriz Thaila Ayala abriu o coração ao falar sobre a relação entre os dois filhos: Francisco, de 3 anos, e Tereza, de 2, frutos de seu casamento com o ator Renato Góes. Em entrevista ao podcast 'Mil e Uma Tretas', a artista compartilhou sua experiência na maternidade e contou que o primogênito ainda sente bastante ciúmes da caçula.

De acordo com Thaila, até hoje, Francisco tem dificuldade em 'aceitar a irmã'. " Desde que minha filha nasceu, meu filho não suporta a irmã. Já teve uma fase em que ele fingia que ela não existia, depois ficou na fase 'olha, que legal!', e voltou para a que não existe", relatou ela, na ocasião.

Após o comentário da famosa gerar grande repercussão nas redes sociais, foi a vez de Renato Góes comentar sobre o assunto. O intérprete de Ivan no remake de 'Vale Tudo' explicou que ainda existe uma fase de adaptação após a chegada de Tereza, mas que os dois herdeiros são bem unidos.

"Eles são muito unidos, um puxa muito o outro. Ele [Francisco] a imita e quer fazer muitas coisas que ela [Tereza] faz e tal. Mas de fato, né? Chegou uma pessoa ali que tirou o espaço dele um pouco, né? Então tem essa readaptação, mas eles se amam ", declarou Renato Góes em entrevista ao site ‘Gshow’.

Thaila Ayala desabafa sobre maternidade

Thaila Ayala reconheceu, em entrevista à CARAS Brasil, que ser mãe tem seus desafios, mas afirmou que o amor que recebe dos filhos faz valer a pena qualquer esforço e dificuldade. A atriz destacou que vem passando por grandes transformações com a maternidade.

"Me transformou de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Mudou meu jeito de pensar, de trabalhar, mudou tudo. É intenso, é desafiador, mas traz o amor mais transformador que existe. E, a cada dia que passa, aprendo mais a equilibrar essa entrega com o meu próprio bem-estar. Porque ser mãe também é isso: encontrar força na vulnerabilidade e se permitir viver essa jornada da forma mais real possível", confessou.

"O Francisco começou uma grande transformação em mim, e a Tereza veio para completar essa mudança. Eles transformaram absolutamente tudo. Eles mudaram meu jeito de ver e viver a vida. Eles me transformaram em uma pessoa tão, tão, tão melhor que não consigo entender como vivia antes deles. Aprendi que cuidar de mim também faz parte do processo, porque só assim consigo cuidar deles. Ver o Francisco e a Tereza crescendo me lembra que tudo isso vale a pena!", complementou.

