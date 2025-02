Regiane Alves se diverte ao exibir novo visual dos filhos: 'Socorro'

Eles cresceram! A atriz Regiane Alves encantou ao compartilhar novas fotos ao lado dos dois filhos, netos de Regina Duarte

A atriz Regiane Alves encantou o público nesta terça-feira, 18, ao compartilhar uma sequência de fotos inéditas dos filhos, João Gabriel, de 10 anos, e Antônio, de 8. Os meninos são frutos de seu antigo relacionamento com o cineasta João Gomez, herdeiro da veterana Regina Duarte.

Em suas redes sociais, Regiane revelou que os pequenos, bastante autênticos, decidiram renovar o visual e escolheram descolorir os cabelos. "Nevou aqui em casa... socorro!", brincou a artista na legenda da postagem.

Nos registros, a famosa mostra em detalhes o novo tom dos fios das crianças. Esbanjando alegria, os dois filhos de Regiane Alves não pouparam sorrisos ao serem fotografados pela mãe no espelho de um elevador.

Impressionados com a mudança no visual dos meninos, diversos seguidores da atriz deixaram mensagens carinhosas a João Gabriel e Antônio nos comentários. "Ainda mais lindos!", elogiou uma internauta. "Eu não tenho maturidade pra lidar com essa lindeza", disse outra. "Iguais a mãe, gente!", falou uma terceira.

Vale lembrar que Regiane Alves e João Gomez anunciaram publicamente o fim do casamento em 2018, após quase 8 anos de união. Atualmente, o filho caçula de Regina Duarte é casado com a atriz Talita Younan, com quem tem uma filha, Isabel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

Regiane Alves relata emoção em estreia do filho como ator

Ao que tudo indica, a família de Regiane Alves ganhará um novo artista! Em outubro de 2024, a atriz usou as redes sociais para compartilhar com o público trechos da atuação do filho mais velho, João Gabriel, de 10 anos, em uma peça de teatro.

O menino, fruto do antigo casamento de Regiane com o diretor João Gomez, filho caçula da também atriz Regina Duarte, fez sua estreia como ator nas obras infantis 'O mágico de Oz' e 'Feiurinha'. As duas famosas, inclusive, marcaram presença na plateia do espetáculo; confira detalhes!

