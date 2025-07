Recuperando-se de cirurgia, Viviane Araujo enfrenta drama com o filho

Semanas após ter passado por quarta cirurgia, Viviane Araujo enfrenta drama ao levar o filho para a escola; veja o que aconteceu

O filho de Viviane Araújo e Guilherme Militão, Joaquim, de dois anos, deu um pouco de trabalho para entrar na creche nesta quarta-feira, 02. Em sua rede social, a famosa compartilhou vídeos contando o que aconteceu.

Voltando para a sua rotina após ter feito a quarta cirurgia de hérnia umbilical, a musa de Carnaval foi liberada para levar o herdeiro para a escola e contou que, ao chegar no local, o menino apresentou dificuldade de ficar.

"Joaquim hoje estava com vergonha, não quis entrar, ficava: 'mamãe, estou com vergonha', todo mundo que chegava perto ele na creche: 'estou com vergonha', aí tive que entrar com ele até à salinha dele para ele ficar e ele agarrado comigo", relatou o que aconteceu com o pequeno.

Há algumas semanas, Viviane Araujo passou pela quarta cirurgia de hérnia umbilical. Em sua rede social, ela explicou o motivo de fazer mais de uma vez a operação. Por enquanto, ela continua de repouso da academia e só retomou algumas atividades de seu dia a dia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JOAQUIM (@joaquimaraujomilitao)

Viviane Araujo explica por que fez 4ª cirurgia para hérnia umbilical

A atriz Viviane Araujo, de 50 anos, explicou o motivo de ter feito sua quarta cirurgia para retirar a hérnia umbilical. Na terça-feira, 10, a famosa gravou vídeos em seus stories contando o que aconteceu em seu caso e atualizou seu estado de saúde.

Já em casa se recuperando e de repouso, a rainha de Carnaval contou que já havia passado pela operação antes de engravidar de seu filho, Joaquim, de dois anos. Em 2020, ela fez a primeira cirurgia, contudo, a hérnia continuou e, por isso, a artista precisou passar pela quarta vez pelo procedimento. Inclusive, Viviane Araujo contou que agora foi colocada uma tela e deu mais detalhes.