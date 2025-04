Paula Barbosa se derrete ao mostrar os filhos juntos: 'A verdadeira riqueza'

A atriz Paula Barbosa encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto inédita dos filhos, Daniel e Arthur

Paula Barbosa encheu as redes sociais de fofura nesta quarta-feira, 30, ao compartilhar uma foto dos seus dois filhos, Daniel, de oito anos, e Arthur, de um mês, frutos de seu relacionamento com Diego Dalia.

Na foto postada nos Stories, a atriz, que interpretou a personagem Zefa na novela Pantanal, da TV Globo, mostrou o primogênito ao lado do irmão caçula e se derreteu: "A verdadeira riqueza dessa vida", afirmou a famosa na legenda.

Arthur, o filho caçula de Paula, completou um mês de vida na última segunda-feira, 28. Na ocasião, a artista comemorou a data especial compartilhando em seu perfil oficial uma foto do menino dormindo. "1 mês do meu novo amorzinho", disse ela.

Confira:

Paula Barbosa mostra os dois filhos - Foto: Instagram

Paula Barbosa alerta após filho receber diagnóstico errado

Na última quinta-feira, 24, Paula Barbosa usou as redes sociais para expor um momento difícil que enfrentou após seu filho caçula, Arthur, que nasceu no dia 28 do mês passado, receber um diagnóstico errado.

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial, a atriz que interpretou a personagem Zefa no remake da novela Pantanal, da TV Globo, contou que o herdeiro recebeu o resultado positivo para AME (Atrofia Muscular Espinhal), uma doença neurodegenerativa que resulta na perda progressiva da força e atrofia muscular.

"Foram dias de muita angústia, muita agonia e eu sei que tem outras mães passando por isso e eu tenho que falar. Foram 10 dias úteis de espera do resultado do exame a partir do resultado do exame do pezinho que a gente fez (...). A gente teve o positivo para o AME- Atrofia Muscular Espinhal, que é uma doença super grave. Só de lembrar o que eu passei, o que eu senti quando vi o positivo, foi uma dor muito forte", desabafou ela em um trecho. Veja o relato completo!

