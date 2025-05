Paula Barbosa divide cliques encantadores dos filhos: 'Meus amores'

A atriz Paula Barbosa chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de seus dois filhos, Daniel e Arthur

Paula Barbosa encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos de seus dois filhos.

Nos cliques postados em seu perfil oficial, a atriz que interpretou a personagem Zefa na novela Pantanal, da TV Globo, mostrou o primogênito, Daniel, de oito anos, segurando o irmão, Arthur, de um mês, no colo.

Na legenda, a mamãe coruja se derreteu: "Meus amores", afirmou a artista, casada com Diego Dalia. Os fãs encheram o post de comentários. "Que fofurinhas", disse uma seguidora. "Lindos", comentou outra. "É amor demais em uma foto!", escreveu uma fã. "Paula, parabéns pela linda família. Muito amor pra vocês", desejou mais uma.

Essa não é a primeira vez que Paula Barbosa mostrou os dois filhos juntos. Recentemente, a atriz postou um clique de um ensaio fotográfico e se declarou para eles. "A verdadeira riqueza dessa vida", disse a famosa.

Paula Barbosa desabafa após filho receber diagnóstico errado

A atriz Paula Barbosa usou as redes sociais para expor um momento difícil que enfrentou após seu filho caçula, Arthur, que nasceu no dia 28 do mês passado, receber um diagnóstico errado.

Ela contou que o herdeiro recebeu o resultado positivo para AME (Atrofia Muscular Espinhal), uma doença neurodegenerativa que resulta na perda progressiva da força e atrofia muscular. "Foram dias de muita angústia, muita agonia (...). A gente teve o positivo para o AME- Atrofia Muscular Espinhal, que é uma doença super grave. Só de lembrar o que eu passei, o que eu senti quando vi o positivo, foi uma dor muito forte, muito ruim, imaginar que o meu pequenininho podia estar com uma doença tão série, tão grave, de difícil tratamento. Vocês não tem ideia do que passou pela minha cabeça, da minha família", disse ela. Veja o relato completo!

