Neymar encanta ao compartilhar fotos raras das suas duas filhas juntas

O jogador Neymar Jr publica um carrossel com fotos das filhas Helena e Mavie brincando juntas e conquista os internautas; confira!

Na noite desta terça-feira, Neymar Jr, 33 anos, compartilhou em suas redes sociais novas imagens das filhas Mavie e Helena brincando juntas e aproveitando a tarde ao lado do pai.

O camisa 10 do Santos é pai de Mavie, de 1 ano e 6 meses, com a influenciadora digital Bruna Biancardi, que está grávida da segunda filha do casal, Mel. Helena, de 10 meses, nasceu do relacionamento de Neymar com a modelo Amanda Kimberlly. Além delas, o atleta também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.

Nas fotos, as meninas aparecem em momentos de pura diversão, segurando as mãos e brincando com coelhinhos.

Diversas celebridades se encantaram com as imagens e deixaram comentários na publicação. “Que lindas!!”, escreveu a atriz Giovanna Lancellotti. “Família”, comentou o youtuber Toguro. Já Rafaella, irmã do jogador e tia das meninas, reagiu com um coração.

Confira as pequenas brincando juntas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Criação das filhas

O jogador de futebol Neymar Jr já decidiu como quer criar as filhas Mavie e Helena, que são frutos de relacionamentos diferentes dele. De acordo com o Portal Leo Dias, o atleta quer que as filhas sejam próximas.

A publicação destacou que ele quer ver as meninas convivendo de maneira mais próxima ao longo do crescimento delas. Isso porque ele quer ver as filhas passando o tempo juntas e que sejam irmãs confidentes uma da outra; confira mais detalhes!

CARAS Brasil conversa com Lilian Vendrame, psicóloga e neuropsicóloga com capacitação em tratamentos para transtornos depressivos e ansiosos pelo Hospital Albert Einstein e USP, que avalia a atitude do jogador de futebol.

"A intenção do Neymar parece muito boa, de que as filhas cresçam juntas, que elas se tornem confidentes uma da outra. Porém, isso pode ser conflituoso por conta de mães, das mães serem diferentes. Acredito para que funcione, precisa de muita conversa, de muito diálogo, para que as meninas também sintam que possam dialogar ou que possam se relacionar bem", declara.

