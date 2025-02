Nanda Costa posta cliques divertidos ao lado das filhas gêmeas: 'Lindas'

A atriz Nanda Costa encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos fazendo caras e bocas com as filhas, Kim e Tiê

Nanda Costa encheu as redes sociais de fofura nesta sexta-feira, 14, ao compartilhar alguns cliques ao lado de Kim e Tiê, de três anos, suas filhas com Lan Lanh.

Nas imagens, a atriz e as herdeiras aparecem deitadas juntinhas e aproveitaram o momento para tirarem fotos fazendo caras e bocas. "Sextou! Que nosso dia seja de muita luz e paz", desejou a famosa na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com os cliques e encheram o post de comentários. "Que amor", disse uma seguidora. "Lindas", comentou outra. "Meu Deus!!! Essas 3 coisinhas lindas!", se derreteu uma fã. "É muita fofura", falou mais uma.

Recentemente, a atriz Emanuelle Araújo aproveitou o tempo de descanso para visitar as afilhadas, Kim e Tiê, em Salvador, na Bahia. A famosa compartilhou uma sequência de cliques em suas redes sociais e encantou ao mostrar um momento divertido com as filhas de Nanda Costa e Lan Lanh. "(...) Com as nossas deusinhas da vida, afilhadinhas Kim e Tiê", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nanda Costa (@nandacosta)

Nanda Costa relembra época em que não podia falar sobre sua sexualidade

Nanda Costa participou do programa Sem Censura, da TV Brasil, e contou que foi orientada a não comentar sobre sua sexualidade na época em que protagonizava Salve Jorge, novela exibida pela Rede Globo entre 2012 e 2013.

"Quando eu estava fazendo Salve Jorge, era um outro tempo, uma outra Globo. Não tinha ninguém que tinha se assumido, que a gente sabia e falava abertamente sobre isso, em um papel relevante, de destaque. Não tinha ninguém para eu ligar e falar: 'ei, como é? Como faz?'. A orientação era: não fala, porque pode atrapalhar a novela, a carreira. Isso ficou muito forte. Eu estava vivendo a vida, não escondia, mas não ficava abrindo. Aí nesse momento tive essa informação, 'não pode fazer isso, não pode falar. Aí fechei'. A partir dali, 2012, 2013, como eu ia explicar uma família?", disse ela, que conheceu Lan Lanh em 2014. Saiba mais!

Leia também:Nanda Costa emociona ao relembrar internação da filha na UTI: 'Fragilidade'