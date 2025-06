Mulher do cantor Cristiano impressiona ao postar fotos dos filhos: 'A cara do pai'

A influenciadora digital Paula Vaccari encantou ao compartilhar fotos com Pietra, Cristiano e Miguel, seus filhos com o cantor Cristiano

Paula Vaccari, mulher do cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 17, ao compartilhar algumas fotos de seus filhos.

Nos cliques postados em seu perfil oficial, a influenciadora digital aparece sentada no sofá de sua casa ao lado dos três herdeiros: Pietra, de oito anos, Cristiano,de cinco anos e Miguel, de dois. Além disso, ela mostrou as crianças se divertindo com alguns brinquedos.

O clique recebeu diversos elogios. "Lindos!!! Que Deus os abençoe sempre!", disse uma seguidora. "Que família linda, mas sem condições pra tanta beleza dessa menina", comentou outra. "Como cresceram. Família linda", falou uma fã. "Você só emprestou a barriga mesmo né, todos a cara do papai!! Estão lindos demais, que que Deus abençoe", observou mais uma.

Vale lembrar que Miguel completou dois anos no começo do mês e ganhou uma festa com o tema 'Safári', para comemorar a data especial. Nas redes sociais, Paula mostrou os registros do evento e celebrou a vida do herdeiro. "Safári do Miguel. 2 aninhos de muita emoção e alegria!", disse a influencer.

Confira:

Ver essa foto no Instagram

Mulher do cantor Cristiano presta bela homenagem no aniversário da filha

Paula Vaccari usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua filha mais velha, Pietra. A menina, fruto de seu casamento com o cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, completou oito anos.

Em seu perfil, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos da herdeira e também mostrou uma imagem da festa de aniversário da primogênita, que teve como tema os personagens Stitch e Angel, e a parabenizou.

"Eu te amo meu amor, peço que Jesus guie cada passo nessa longa estrada que você irá percorrer ainda, que Maria te cubra com o manto sagrado. Te desejo as coisas mais lindas do mundo. Feliz aniversário, Pipi", declarou a famosa na legenda. Veja a publicação!

