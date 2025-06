Mel Fronckowiak encanta ao mostrar as filhas brincando juntas

A atriz Mel Fronckowiak encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar Nina e Cora, suas filhas com o ator Rodrigo Santoro, brincando juntas

Mel Fronckowiak encheu as redes sociais de fofura nesta quarta-feira, 18, ao compartilhar uma foto de suas filhas com o ator Rodrigo Santoro.

No registrado postado nos Stories, a atriz mostrou a filha mais velha, Nina, de oito anos, brincando com a irmã, Cora, de 10 meses. A caçula da família aparece sentada em uma caixa de plástico, enquanto a primogênita a empurra pela casa.

Ao mostrar o momento fofo entre as irmãs, a mamãe brincou: "Férias. Deus nos ajude", escreveu a famosa na legenda do post.

Recentemente, Mel contou que atendeu a um pedido de Nina e organizou uma viagem para ela comemorar o aniversário ao lado das amigas da escola. "Outro dia ouvi da minha terapeuta que existem dois momentos nas nossas vidas em que fazemos grandes amigos: na nossa infância e na infância dos nossos filhos. Esse ano, minha filha pediu uma viagem de aniversário com os melhores amigos da escola. E não é que o meu grupo de mães (maravilhosas, diga-se de passagem) topou essa aventura? Que lindo ver as crianças criando memórias em lugares diferentes (...)", disse ela.

Com fotos inéditas, Rodrigo Santoro se declara para a esposa

O ator Rodrigo Santoro encantou ao postar cliques inéditos com a esposa Mel Fronckowiak. Nesta quinta-feira, 12, o famoso aproveitou o Dia dos Namorados e fez o álbum especial para se declarar para a amada, com quem está casado desde 2016.

Com registros dela grávida, no parto, em viagens e em outros momentos, o artista fez a homenagem e demonstrou todo seu amor e admiração pela companheira. "No nosso amor eu descanso, aprendo, me divirto, me entendo, me vejo no olhar das nossas filhas e me sinto inteiro. Obrigado por tudo, meu amor", declarou-se o galã para sua eleita. Veja a publicação!

