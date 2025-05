Maria Flor surpreende Virginia Fonseca ao surgir andando de salto alto

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca mostrou um momento fofíssimo em que a filha Maria Flor, de dois anos, aparece andando de salto alto

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 7, a digital influencer mostrou um momento fofíssimo da filha Maria Flor, de dois anos, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe.

No vídeo, a pequena surgiu andando com botas de salto alto. No começo, Maria Flor tropeçou, mas rapidamente pegou o jeito de andar em cima do salto.

"Vou trabalhar, tchau", ainda disse ela, brincando. Virginia se encantou com o momento. "Olha a criança de dois anos sabendo andar de salto e falando que vai trabalhar", escreveu.

Além de Maria Flor, Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de três anos, e de José Leonardo, de sete meses.

Mais filhos?

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca revelou ao público um 'impasse' com o marido, Zé Felipe, envolvendo a chegada de mais membros na família. Durante o programa Sabadou com Virginia, exibido no sábado, 3, no SBT, a famosa contou que o companheiro se recusa a fazer vasectomia.

O assunto veio à tona após o cantor Matheus, da dupla sertaneja com Kauan, revelar que decidiu realizar o procedimento após o nascimento do filho caçula. Em tom bem-humorado, Virginia informou que passaria o contato de Zé Felipe para o músico conversar com ele sobre o assunto.

Mas afinal, por que Zé Felipe não deseja fazer vasectomia? Segundo a esposa do artista, ele ainda pensa na possibilidade de ter mais um herdeiro no futuro, caso os dois se separem algum dia. Eles já são pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses.

"Olha o pensamento do Zé Felipe, gente. Ele fala que não quer 'capar' porque se depois, Deus me livre, a gente terminar, e ele não puder ter filho com outra pessoa?", explicou Virginia Fonseca.

Desde o nascimento do herdeiro caçula, a influenciadora digital já revelou ao público que, por enquanto, não pretende aumentar a família. De acordo com a esposa de Zé Felipe, o casal deve permanecer sendo somente pais de três filhos.

Leia também: Médica explica bloqueio anestésico do tratamento de Virginia contra doença