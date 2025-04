Maria Flor, filha de Virginia Fonseca, encanta com look de bailarina

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca mostrou a filha Maria Flor, de dois anos, pronta para fazer aula de ballet e a pequena esbanjou fofura

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 29, a digital influencer mostrou um momento fofíssimo envolvendo a filha Maria Flor, de dois anos, fruto do seu relacionamento com Zé Felipe.

Na foto, a pequena surgiu pronta para sua aula de ballet. Maria Flor esbanjou muita fofura ao usar um um body preto com saia de tule da mesma cor, meia calça branca e sapatilhas pretas. Para completar a produção, os cabelos estavam presos em um coque.

Além disso, Maria Flor posou sorridente para a mãe com os braços acima da cabeça, típica pose de bailarina. "Olha que princesa, nossa bailarina", disse a mamãe coruja.

Além de Maria Flor, Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de três anos, e José Leonardo, de sete meses.

Uma no ballet e outra no futebol

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, começou a fazer futebol. Nesta terça-feira, 29, a influenciadora digital gravou a primeira aula da herdeira no esporte e encantou ao exibir os registros da pequena, de três anos, divertindo-se com a novidade.

Ainda sem chuteira, por ter encomendado uma na internet, a primogênita dos famosos apareceu de shorts, camiseta e tênis para o momento. Fã de fantasias de super-heróis e outras mais, a menina deu toque especial no look para se exercitar com meias da Turma da Mônica.

"Vai começar futebol", compartilhou a mamãe orgulhosa. "Cara, isso está muito bom", escreveu Virginia Fonseca ao gravar a filha se aquecendo e fazendo os exercícios.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora encantou ao mostrar Maria Alice e Maria Flor fazendo compras no mercado. Além delas, a influencer é mãe de José Leonardo, de sete meses.

Leia também: Virginia Fonseca impressiona ao mostrar físico atual